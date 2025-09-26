26 de septiembre de 2025 Inicio
Fue campeón en River, juega en Europa y reveló que rechazó una oferta de Boca

El delantero contó hace un tiempo que estuvo muy cerca de jugar en otro de los clubes más importantes del país. Su elección lo llevó a ser campeón y a ganarse un lugar en Europa.

Boca le presentó una oferta tentadora en lo económico

Boca le presentó una oferta tentadora en lo económico, incluso más atractiva que la de River.

En 2023, Lucas Beltrán sorprendió al contar un capítulo desconocido de su carrera y que en estos momentos cobra un especial interés por su actualidad deportiva. Antes de llegar a River, estuvo a punto de sumarse a Boca. El delantero, que por esos meses daba sus primeros pasos en la Fiorentina luego de su salida del Millonario, explicó los motivos que lo llevaron a rechazar aquella propuesta.

El atacante cordobés había sido una de las piezas clave del equipo en la primera parte del año, donde logró coronarse campeón de la Liga Profesional. Su rendimiento lo catapultó al fútbol europeo, pero no olvidó sus inicios y relató que, de adolescente, estuvo a nada de vestir la camiseta del clásico rival.

Beltrán tenía apenas 14 años cuando se le abrió la posibilidad de dar un salto grande en su carrera. Boca le presentó una oferta tentadora en lo económico, incluso más atractiva que la de River. Pese a eso, la historia tomó otro rumbo cuando conoció el predio de Núñez y quedó impactado por las instalaciones y el proyecto deportivo que le ofrecía el club.

En una entrevista con Fox Sports, recordó que la decisión no fue solo suya. Su hermano le advirtió que, si se inclinaba por Boca, no volvería a verlo jugar en vivo. Entre la influencia familiar y lo que significó visitar el predio millonario, Beltrán eligió River, donde logró ganar un campeonato antes de partir a Europa.

Los números de Lucas Beltrán en River

Durante su paso por el club de Núñez, Lucas Beltrán acumuló 78 partidos oficiales en todas las competencias, donde marcó 23 goles y repartió 8 asistencias. En la Liga Profesional sumó 50 encuentros con 16 tantos y 5 pases de gol, mientras que en copas nacionales disputó 17 partidos y en torneos internacionales otros 11.

En cuanto a títulos, consiguió dos: la Supercopa Argentina en 2019 y la Liga Profesional en 2023, esta última con un rol mucho más protagónico. Ese año, además, vivió una etapa especial al consolidarse como titular.

