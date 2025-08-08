Se conoció el primer spot de La Libertad Avanza para la campaña en la provincia de Buenos Aires

Tras la foto de Javier Milei junto a los candidatos a bonaerenses en La Matanza, el espacio libertario publicó un video donde apunta contra el kirchnerismo: "Nunca más a la inseguridad, corrupción y clientelismo".

Tras la foto del presidente Javier Milei con los candidatos a legisladores , La Libertad Avanza publicó el primer spot para la campaña en la provincia de Buenos Aires . En el clip volvieron a utilizar el slogan: "Kirchnerismo nunca más", que emula tipografía utilizada en el informe de la CONADEP que documentó las desapariciones de personas durante la última dictadura militar.

El spot comienza con una imagen de la bandera, el campo y parte de la costa bonaerense, mientras la voz de off de un hombre narra: " Esta es la triste historia de la provincia de Buenos Aires , una tierra rica que podría haber sido un paraíso, pero que la convirtieron en un infierno. L a provincia con más homicidios, más robos, más miedo y no importa en qué parte de la provincia vivas año tras año todo está peor ".

Acto seguido muestran un compilado de marchas por inseguridad y robos captados por cámaras. " Esto tiene un solo y único culpable, el kirchnerismo un aparato que hace décadas está saqueando la política, que concibe a la política como negocio personal robando para hacerse ricos", sentenciaron.

Este 7 de Septiembre, que cada voto sea un grito de Libertad. KIRCHNERISMO NUNCA MÁS. pic.twitter.com/23McrXSE1K

En esa línea continúa criticando al kichrnerismo, acusándolo de que " solo mira a los bonaerenses trabajadores como presas para ser exprimidos a impuestos , que despilfarra la plata de todos y la reparten entre sus amigos, ya fracasaron y nos hundieron en la miseria".

"Tras perder la presidencia contra Milei, se replegaron en el Estado Provincial como aguantadero político, pero ahora tenemos una oportunidad crucial. Armaron para el 7 de septiembre esta elección separada de la nacional para salvarse ellos y seguir arruinándonos la vida", denunciaron.

Con una tipografía blanca, negra y roja, el clip termina con imágenes de Milei y un claro mensaje: "Tenemos que levantarnos, ir a votar y que cada boleta violeta sea un grito de libertad. Nunca más a la inseguridad, corrupción y clientelismo".

Con una polémica foto junto a los candidatos, Javier Milei lanzó la campaña en la provincia de Buenos Aires desde La Matanza

La imagen se tomó en el barrio Las Achiras de Villa Celina, en el partido de La Matanza. El mandatario estuvo acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el diputado José Luis Espert; el armador de LLA en la Provincia, Sebastián Pareja, y el titular del PRO bonaerense, Cristian Ritondo.

Junto a ellos, posaron los candidatos que encabezarán las listas en cada sección electoral. En el conurbano, los principales postulantes serán el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela (primera sección, zona norte) y el excomisario de la Policía bonaerense Maximiliano Bondarenko (tercera, zona sur).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLibertadAvanza/status/1953475440296755253&partner=&hide_thread=false KIRCHNERISMO NUNCA MÁS. pic.twitter.com/3t5hbp07qJ — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) August 7, 2025

También encabezarán la concejal de Zárate Natalia Blanco (segunda sección); el secretario de LLA en territorio bonaerense, Gonzalo Cabezas (cuarta); el diputado Guillermo Montenegro (quinta); el excandidato a intendente de Bahía Blanca, Oscar Liberman (sexta); el subsecretario legal de Economía, Alejandro Speroni (séptima), y el hermano del vocero presidencial, Francisco Adorni (octava sección, La Plata).