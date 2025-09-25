Disney+ agregó la Inteligencia Artificial a su plataforma y cambiará el streaming para siempre

El conglomerado The Walt Disney Company añadió una nueva colección a Disney+ que dio mucho que hablar, ya que se trata de contenidos de un estudio digital que utiliza la Inteligencia Artificial con un fin muy particular que cambiará para siempre las plataformas de streaming.
En esta ocasión, se trata de Creators Collection by pocket.watch, un estudio digital infantil y familiar que se jacta de generar 7.400 millones de visualizaciones al mes. Para su debut, decidieron apuntar a la película Lilo & Stitch, sobre la cual se generó un extenso catálogo que ya incluye los siguientes contenidos:
Creators Collection by pocket.watch Lilo & Stitch
Así luce Creators Collection by pocket.watch en la interfaz de la plataforma de streaming.
Captura Disney+
Para acceder a la pestaña Creators Collection, primero se debe ingresar a la pestaña "Buscar" y luego seleccionar "Todas las colecciones", aunque actualmente solo está disponible en el Disney+ de Estados Unidos. Este es el accionar habitual de la plataforma de streaming, ya que primero se prueba cómo funciona en su país de origen y luego se analiza si se abre al resto del mundo.
Disney+ aumenta su precio luego del escándalo con Jimmy Kimmel: será el streaming más caro
El conglomerado The Walt Disney Company decidió aumentar el precio de la plataforma de streaming Disney+ luego del escándalo con el presentador Jimmy Kimmel, lo que se tradujo en pedidos de los propios empleados de la empresa para que se den de baja las suscripciones como protesta.
Disney+, Amazon Prime Video, Netflix, HBO Max y Apple TV
Disney+ se convirtió en la plataforma de streaming más cara de todas.
Redes sociales