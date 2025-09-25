IR A
Disney+ agregó la Inteligencia Artificial a su plataforma y cambiará el streaming para siempre

Con el objetivo de competir seriamente con Netflix, el conglomerado decidió implementar una nueva herramienta que genera muchas dudas.

La plataforma de streaming﻿ busca ganar la batalla de las series y películas.

Disney+
Disney+ se convirtió en la plataforma de streaming﻿ más cara de todas.
En esta ocasión, se trata de Creators Collection by pocket.watch, un estudio digital infantil y familiar que se jacta de generar 7.400 millones de visualizaciones al mes. Para su debut, decidieron apuntar a la película Lilo & Stitch, sobre la cual se generó un extenso catálogo que ya incluye los siguientes contenidos:

  • Why Experiment 626 Became Stitch (¿Por qué el Experimento 626 se convirtió en Stitch?).
  • Who is Dr Hamsterviel? (¿Quién es el Dr. Hamsterviel?).
  • Wait.. Remember Lilo & Stitch The Series (Espera... ¿Recuerdas la serie Lilo & Stitch?).
  • Unboxing a full case of Lilo & Stitch Funko Mystery Minis (Desempaquetando una caja completa de Funko Mystery Minis de Lilo & Stitch).
  • Top 10 Differences Between Lilo & Stitch 2002 vs 2025 (Las 10 principales diferencias entre Lilo & Stitch 2002 y 2025).
  • My Entire Lilo & Stitch Funko Pop Collection (Mi colección completa de Funko Pop de Lilo & Stitch).
  • How To Bake A Stitch Cake (Cómo hacer un pastel de Stitch).
  • Hawaiian Roller Coaster Ride – Disney Cover Song (Montaña rusa hawaiana - Canción de versiones de Disney).
  • How Lilo & Stitch Live Action Compares To The Original (Comparación de la acción real de Lilo & Stitch con la original).
  • How Stitch Got His Voice (Cómo Stitch obtuvo su voz).
Creators Collection by pocket.watch Lilo & Stitch
Así luce Creators Collection by pocket.watch en la interfaz de la plataforma de streaming.

Para acceder a la pestaña Creators Collection, primero se debe ingresar a la pestaña "Buscar" y luego seleccionar "Todas las colecciones", aunque actualmente solo está disponible en el Disney+ de Estados Unidos. Este es el accionar habitual de la plataforma de streaming, ya que primero se prueba cómo funciona en su país de origen y luego se analiza si se abre al resto del mundo.

Disney+, Amazon Prime Video, Netflix, HBO Max y Apple TV
Disney+ se convirtió en la plataforma de streaming más cara de todas.

