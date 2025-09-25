Disney+ agregó la Inteligencia Artificial a su plataforma y cambiará el streaming para siempre Con el objetivo de competir seriamente con Netflix, el conglomerado decidió implementar una nueva herramienta que genera muchas dudas.







La plataforma de streaming﻿ busca ganar la batalla de las series y películas. Disney+

El conglomerado The Walt Disney Company añadió una nueva colección a Disney+ que dio mucho que hablar, ya que se trata de contenidos de un estudio digital que utiliza la Inteligencia Artificial con un fin muy particular que cambiará para siempre las plataformas de streaming.

En esta ocasión, se trata de Creators Collection by pocket.watch, un estudio digital infantil y familiar que se jacta de generar 7.400 millones de visualizaciones al mes. Para su debut, decidieron apuntar a la película Lilo & Stitch, sobre la cual se generó un extenso catálogo que ya incluye los siguientes contenidos:

Why Experiment 626 Became Stitch ( ¿Por qué el Experimento 626 se convirtió en Stitch? ).

). Who is Dr Hamsterviel? ( ¿Quién es el Dr. Hamsterviel? ).

). Wait.. Remember Lilo & Stitch The Series ( Espera... ¿Recuerdas la serie Lilo & Stitch? ).

). Unboxing a full case of Lilo & Stitch Funko Mystery Minis ( Desempaquetando una caja completa de Funko Mystery Minis de Lilo & Stitch ).

). Top 10 Differences Between Lilo & Stitch 2002 vs 2025 ( Las 10 principales diferencias entre Lilo & Stitch 2002 y 2025 ).

). My Entire Lilo & Stitch Funko Pop Collection ( Mi colección completa de Funko Pop de Lilo & Stitch ).

). How To Bake A Stitch Cake ( Cómo hacer un pastel de Stitch ).

). Hawaiian Roller Coaster Ride – Disney Cover Song ( Montaña rusa hawaiana - Canción de versiones de Disney ).

). How Lilo & Stitch Live Action Compares To The Original ( Comparación de la acción real de Lilo & Stitch con la original ).

). How Stitch Got His Voice (Cómo Stitch obtuvo su voz).

Creators Collection by pocket.watch Lilo & Stitch Así luce Creators Collection by pocket.watch en la interfaz de la plataforma de streaming. Captura Disney+

Para acceder a la pestaña Creators Collection, primero se debe ingresar a la pestaña "Buscar" y luego seleccionar "Todas las colecciones", aunque actualmente solo está disponible en el Disney+ de Estados Unidos. Este es el accionar habitual de la plataforma de streaming, ya que primero se prueba cómo funciona en su país de origen y luego se analiza si se abre al resto del mundo.