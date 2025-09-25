Guillermo Francella teme a los abucheos y duda en asistir a los Martín Fierro de televisión

Tras las polémicas declaraciones de Guillermo Francella sobre el cine de autor, en medio del desfinanciamiento del INCAA, el actor habría puesto en duda su presencia en los premios Martín Fierro de Televisión, por un supuesto temor a ser abucheado por sus colegas.
Durante su emisión vespertina diaria en el programa Intrusos (América), la periodista Marcela Tauro se refirió a la gala que se llevará adelante el próximo lunes 29 de septiembre y premiará a lo mejor de la pantalla chica. "No sé si Francella va", deslizó.
Tras el comentario, la comunicadora fue consultada por los motivos de la duda y explicó: "Porque tendría un poco de miedo de los colegas". Así que Rodrigo Lussich repreguntó: "¿A algún abucheo?", a lo que la panelista asintió con firmeza y añadió: "Quizás, (Luis) Ventura lo convenció", refiriéndose al presidente de APTRA.
El actor, que está nominado por su protagónico en "El Encargado", anteriormente sostuvo que "hay cine que le da la espalda al público" por su estilo y que eso genera que "vayan cuatro personas" a ver la película, al tiempo que diferenció ésta expresión artística de "lo popular".