Guillermo Francella teme a los abucheos y duda en asistir a los Martín Fierro de televisión Lo reveló la periodista Marcela Tauro. La gala se llevará adelante el próximo lunes 29 de septiembre y premiará a lo mejor de la pantalla chica. El actor está nominado por su protagónico en "El Encargado".







Guillermo Francella. Redes Sociales

Tras las polémicas declaraciones de Guillermo Francella sobre el cine de autor, en medio del desfinanciamiento del INCAA, el actor habría puesto en duda su presencia en los premios Martín Fierro de Televisión, por un supuesto temor a ser abucheado por sus colegas.

Durante su emisión vespertina diaria en el programa Intrusos (América), la periodista Marcela Tauro se refirió a la gala que se llevará adelante el próximo lunes 29 de septiembre y premiará a lo mejor de la pantalla chica. "No sé si Francella va", deslizó.

Tras el comentario, la comunicadora fue consultada por los motivos de la duda y explicó: "Porque tendría un poco de miedo de los colegas". Así que Rodrigo Lussich repreguntó: "¿A algún abucheo?", a lo que la panelista asintió con firmeza y añadió: "Quizás, (Luis) Ventura lo convenció", refiriéndose al presidente de APTRA.