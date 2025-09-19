Video: seguidores libertarios se trenzaron con militantes de izquierda en Córdoba Fue en la Plaza España, previo al inicio del acto de campaña de Javier Milei. Tuvo que intervenir la Policía. No se reportaron heridos de gravedad ni detenidos. Por







Violencia en Córdoba durante el acto de La Libertad Avanza.

Un violento enfrentamiento estalló en la ciudad de Córdoba entre militantes libertarios y de agrupaciones de izquierda en las horas previas al inicio del acto de campaña del presidente Javier Milei. Los incidentes tuvieron lugar en la Plaza España, epicentro de la manifestación política, y requirieron la intervención policial para ser controlados. No se reportaron heridos de gravedad ni detenidos.

El conflicto se desencadenó alrededor de las 19, cuando simpatizantes del Polo Obrero (PO) y militantes de La Libertad Avanza (LLA) se encontraron en el mismo espacio público. Los segundos, identificados por camisetas de color bordó con la inscripción "Las Fuerzas del Cielo", confrontaron a los primeros y desataron una escalada de violencia que rápidamente se salió de control.

Embed Feroz batalla campal entre militantes libertarios y de izquierda en plena calle en Córdoba



El cruce se registró en la zona de Plaza España, antes del acto de Javier Milei. pic.twitter.com/sh9YdwqLqZ — Cadena 3 Argentina (@Cadena3Com) September 19, 2025

El clima ya tenso se exacerbó al punto de derivar en un enfrentamiento físico que incluyó insultos, golpes de puño y el uso de objetos contundentes, como palos y botellas, que fueron arrojados entre ambos bandos. El uso de gas pimienta fue uno de los elementos más preocupantes del enfrentamiento. Según testigos, un militante de izquierda utilizó este aerosol de defensa personal contra uno de los simpatizantes libertarios.

La escalada de violencia forzó una rápida y enérgica respuesta de la Policía, que se encontraba en el lugar para garantizar la seguridad del acto presidencial.