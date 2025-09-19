Video: seguidores libertarios se trenzaron con militantes de izquierda en Córdoba

19 de septiembre de 2025 Inicio
Fue en la Plaza España, previo al inicio del acto de campaña de Javier Milei. Tuvo que intervenir la Policía. No se reportaron heridos de gravedad ni detenidos.

Un violento enfrentamiento estalló en la ciudad de Córdoba entre militantes libertarios y de agrupaciones de izquierda en las horas previas al inicio del acto de campaña del presidente Javier Milei. Los incidentes tuvieron lugar en la Plaza España, epicentro de la manifestación política, y requirieron la intervención policial para ser controlados. No se reportaron heridos de gravedad ni detenidos.

Milei junto a su hermana Karina, Manuel Adorni, el candidato Gonzalo Roca, Patricia Bullrich y Martín Menem.
El conflicto se desencadenó alrededor de las 19, cuando simpatizantes del Polo Obrero (PO) y militantes de La Libertad Avanza (LLA) se encontraron en el mismo espacio público. Los segundos, identificados por camisetas de color bordó con la inscripción "Las Fuerzas del Cielo", confrontaron a los primeros y desataron una escalada de violencia que rápidamente se salió de control.

El clima ya tenso se exacerbó al punto de derivar en un enfrentamiento físico que incluyó insultos, golpes de puño y el uso de objetos contundentes, como palos y botellas, que fueron arrojados entre ambos bandos. El uso de gas pimienta fue uno de los elementos más preocupantes del enfrentamiento. Según testigos, un militante de izquierda utilizó este aerosol de defensa personal contra uno de los simpatizantes libertarios.

La escalada de violencia forzó una rápida y enérgica respuesta de la Policía, que se encontraba en el lugar para garantizar la seguridad del acto presidencial.

Tras los incidentes, representantes del Polo Obrero, en declaraciones a un medio local, acusaron a los militantes de La Libertad Avanza de haber provocado el enfrentamiento. Según sus versiones, la agresión inicial provino del grupo libertario, que supuestamente comenzó a arrojarles botellas y otros objetos, lo que desencadenó la respuesta por parte de los manifestantes de izquierda.

