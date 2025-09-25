Konex de Brillante 2025: Charly García ganó el mayor premio a la música popular argentina

El músico recibió una nueva distinción por su legado con el rock argentino. Redes Sociales

El querido Charly García ganó el mayor premio a la música popular, el Konex de Brillante 2025, lugar que comparte con otros grandes como Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Horacio Salgán y Dino Saluzzi.

El referente del rock nacional fue destacado por su influencia en varios géneros musicales como tango, folklore, rock y pop de la última década.

La ceremonia de entrega de los galardones Konex de Brillante, Konex de Platino, Konex de Honor y Menciones Especiales será el martes 11 de noviembre de 2025 a las 18 en la Ciudad Cultural Konex, en Sarmiento 3131, en la ciudad de Buenos Aires

La Fundación Konex, presidida por Luis Ovsejevich, y la presidencia del Gran Jurado a cargo de Sandra Mihanovich otorgó el Konex de Honor a dos figuras fallecidas en la última década: Javier Martínez y Mariano Mores. Además, de las Menciones Especiales a Charly García, Los Auténticos Decadentes, Pimpinela y Trombonanza.

Los Premios Konex 2025 son una celebración de la Música Popular Argentina entre 2015 y 2024, donde se otorgaron Diplomas al Mérito a 100 artistas y 10 "inolvidables" figuras fallecidas.