Cómo consultar la devolución de percepciones de ARCA y cobrar el reintegro

El reintegro puede ser solicitado por quienes realizaron compras en dólares, adquirieron divisas para ahorro o efectuaron gastos en el exterior.

Por
Desde este martes

Desde este martes, se incorporan nuevas empresas y personas físicas al Padrón de Grandes Contribuyentes, incluyendo de manera automática a las firmas adheridas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Pexels

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) inició el proceso de devolución de percepciones a los contribuyentes que realizaron operaciones en moneda extranjera. Este mecanismo de reintegro representa una buena noticia para quienes efectuaron compras en dólares, adquirieron divisas para ahorro o realizaron consumos en el exterior, ya que les brinda la posibilidad de recuperar parte de los montos retenidos en dichas transacciones.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fijó nueva fecha de vencimiento para el impuesto al cheque.
De acuerdo con la información proporcionada por el organismo, el reintegro de estas percepciones incluye no solo el capital retenido originalmente, sino también los intereses generados durante el período. Con esta medida, se busca compensar a los contribuyentes por el tiempo en que sus fondos permanecieron bajo control del fisco, ofreciendo un beneficio adicional al monto principal de la devolución.

Cabe resaltar que, sobre los intereses incluidos en la devolución, se aplicará la retención correspondiente al Impuesto a las Ganancias. Esta disposición fiscal garantiza que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias sobre los rendimientos obtenidos, manteniendo un marco legal ordenado y transparente en todo el proceso de reintegro.

ARCA
La medida, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), apunta a mejorar el control sobre las operaciones en moneda extranjera.

Así podés revisar la devolución de percepciones de ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzó a utilizar el Domicilio Fiscal Electrónico como canal exclusivo para comunicar la resolución de los trámites de devolución. Esta herramienta digital brinda certeza a los contribuyentes, ya que cada notificación confirma de manera oficial el avance de su gestión y otorga mayor transparencia al procedimiento.

Posteriormente, el organismo procede a realizar la transferencia del importe correspondiente directamente a la cuenta bancaria declarada por el beneficiario. Este mecanismo no solo simplifica el proceso, sino que también optimiza los tiempos de acreditación, ofreciendo una experiencia más ágil y previsible para quienes esperan el reintegro.

La modalidad implementada contempla un sistema organizado en etapas que distribuye la acreditación de manera progresiva. Gracias a esta dinámica, se logra evitar la saturación operativa y mantener un orden administrativo que asegura la continuidad del programa de devoluciones hasta alcanzar a la totalidad de los solicitantes.

ARCA
Además, la implementación de parámetros verificables facilita la detección de inconsistencias o irregularidades en los informes presentados

Cuáles son los requisitos para acceder a la devolución de percepciones de ARCA

Para acceder a la devolución de percepciones por operaciones en moneda extranjera, los contribuyentes deben cumplir con determinados requisitos y completar un procedimiento establecido por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El trámite fue diseñado para realizarse íntegramente en línea, lo que facilita la gestión para los interesados y evita la necesidad de concurrir a una oficina física.

El primer paso consiste en ingresar al portal oficial de ARCA con la clave fiscal del contribuyente. Una vez dentro del sistema, se debe seleccionar el servicio denominado "Devolución de percepciones". Allí se encuentra un listado con las percepciones registradas automáticamente por el organismo, las cuales pueden elegirse para iniciar el reintegro.

contabilidad impuesto a las ganancias impuestos contador arca

Es fundamental que el contribuyente verifique la información disponible y, en caso de que alguna percepción no figure en el listado, la incorpore manualmente. Para cada registro agregado, resulta obligatorio adjuntar la documentación respaldatoria, como facturas o recibos, con el fin de validar la solicitud. Una vez completados estos pasos, el trámite queda en condiciones de ser presentado para su evaluación.

Cuando la solicitud recibe aprobación, ARCA procede a efectuar la devolución. El monto autorizado se transfiere a la cuenta bancaria CBU declarada por el contribuyente. El plazo de acreditación es de hasta tres días hábiles, garantizando un proceso ágil y seguro dentro del marco del sistema digital implementado por el organismo.

