Se conoció quién es la tercera en discordia entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: "Tiene más edad" El conductor y la modelo peruana terminaron su relación amorosa luego de menos de dos años y revelaron que ya hay una mujer nueva en la vida del "Cabezón".







Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se habrían separado por un escándalo. Redes sociales

El conductor Marcelo Tinelli se separó de la modelo peruana Milett Figueroa luego de menos de dos años y se conoció la existencia de una tercera en discordia que generó un fuerte escándalo, ya que la noticia se reveló en televisión y no tardó en llegar hasta los medios de Perú.

A través del programa televisivo Puro Show, la panelista Carolina Molinari reveló: "Laura Ubfal dijo que en Perú ya dan como la tercera en discordia a Sabrina Rojas. Coquetearon un poquito el primer día del streaming, cuando ella le preguntó cuántas veces fue Momi a su casa, le respondió 'menos que vos'". Con estas palabras, dejó en claro que parece imposible de justificar que la actriz encontró el amor tras su separación de Luciano Castro.

Por otro lado, el conductor Pampito se mostró muy en contra de esta situación: "Ayer estaban desesperados en Perú escribiéndome para que salga al aire para hablar del tema. Ese es el juego antiguo que hace Tinelli, que están todas detrás de él". Así, el conductor de Estamos de paso volvió a estar en boca de todos justo cuando se lanzó su programa y las redes sociales fueron muy duras con él.

Embed - PURO SHOW - PROGRAMA 25/09/25 - VALENTINO, EL HIJO DE NATACHA JAITT, DENUNCIÓ A SU TÍO ULISES

Con respecto al final de su romance con Milett Figueroa, Marcelo Tinelli aseguró: "Llegamos a un final de ciclo muy lindo. La quiero y la amo mucho, pasamos dos años hermosos". Esto provocó que Candelaria, una de las hijas más polémicas del conductor, exprese una respuesta irónica con la que evidenció su mala relación con la modelo peruana.