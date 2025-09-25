IR A
Se conoció quién es la tercera en discordia entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: "Tiene más edad"

El conductor y la modelo peruana terminaron su relación amorosa luego de menos de dos años y revelaron que ya hay una mujer nueva en la vida del "Cabezón".

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se habrían separado por un escándalo.

Redes sociales
Marcelo Tinelli dejó a Milett Figueroa en el pasado rápidamente.
Marcelo Tinelli se declaró a otra mujer tras separarse de Milett Figueroa: "La amo, es..."

A través del programa televisivo Puro Show, la panelista Carolina Molinari reveló: "Laura Ubfal dijo que en Perú ya dan como la tercera en discordia a Sabrina Rojas. Coquetearon un poquito el primer día del streaming, cuando ella le preguntó cuántas veces fue Momi a su casa, le respondió 'menos que vos'". Con estas palabras, dejó en claro que parece imposible de justificar que la actriz encontró el amor tras su separación de Luciano Castro.

Por otro lado, el conductor Pampito se mostró muy en contra de esta situación: "Ayer estaban desesperados en Perú escribiéndome para que salga al aire para hablar del tema. Ese es el juego antiguo que hace Tinelli, que están todas detrás de él". Así, el conductor de Estamos de paso volvió a estar en boca de todos justo cuando se lanzó su programa y las redes sociales fueron muy duras con él.

Marcelo Tinelli se declaró a otra mujer tras separarse de Milett Figueroa: "La amo, es..."

El conductor Marcelo Tinelli se declaró a otra mujer tras separarse de Milett Figueroa y utilizó su flamante programa de streaming para realizar la sorpresiva confesión amorosa, la cual no tardó en ser viral en redes sociales por tratarse de una mujer de su pasado.

Marcelo Tinelli dejó a Milett Figueroa en el pasado rápidamente.

