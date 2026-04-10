10 de abril de 2026 Inicio
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Escándalo de Manuel Adorni: rompió el silencio el exfutbolista que le vendió el departamento a las jubiladas

Hugo Morales, exjugador de la Selección argentina, confirmó que vendió el inmueble de la calle Miró por 200 mil dólares, muy por debajo del valor del mercado. También aseguró que se enteró de la reventa al jefe de Gabinete por la prensa.

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El exjugador aseguró que el inmueble se vendió más barato del precio de mercado.

El exjugador aseguró que el inmueble se vendió más barato del precio de mercado.

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El exfutbolista Hugo "Huguito" Morales aclaró la situación que lo vinculó con el jefe de Gabinete, Manuel Adorn i, por la venta del departamento de la calle Miró, en el barrio de Caballito. El exjugador de la Selección argentina fue quien le vendió el inmueble a las jubiladas que luego se lo financiaron al funcionario.

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Morales explicó en Radio 10 que el departamento "estaba a la venta hace dos años, sin ninguna oferta", hasta que apareció la propuesta de la inmobiliaria Rucci. "Tenía el inmueble desde 1997. Estaba alquilado y necesitaba muchos arreglos, por eso decidimos aceptar la única oferta que tuvimos para poder disfrutar la vida y no lidiar más con gastos", explicó.

El exdeportista vive en Bella Vista, Corrientes, a 900 kilómetros de Buenos Aires, desde hace muchos años, por lo que decidió publicarlo a través de una inmobiliaria porteña. Aclaró que no recordaba "bien" cuál fue el precio inicial con el que salió al mercado, pero señaló: "Creo que fue de 300 (mil dólares), después fue bajando".

En diálogo con Juan Amorín en el programa Un día perfecto, dio datos claves sobre el momento de la firma y el monto de la operación: contó que se concretó en mayo de 2025 por 200 mil dólares, que las compradoras pagaron en efectivo y que en la oficina vio a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, pero destacó que "firmaron solo las jubiladas".

Embed - Hugo Morales habló sobre la venta de su departamento a Manuel Adorni #UnDíaPerfecto

Qué dijo Morales sobre la conexión con Manuel Adorni

Morales remarcó que no conocía a los hombres presentes y que se desayunó con la noticia de la reventa: "Vi en los medios que lo vendieron de nuevo, no tenía ni idea". Cuando le consultaron sobre los movimientos posteriores, ya que pocos meses después las jubiladas le vendieron el departamento a Adorni con un préstamo, dijo que desconocía esa maniobra. En cuanto a la investigación, aclaró que se puso "a disposición para colaborar en lo que pueda" y detalló que declaró durante 3 horas por Zoom.

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