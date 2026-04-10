Cae la aprobación de Javier Milei: el impacto de las denuncias judiciales y la crisis económica

En diálogo con C5N, distintos consultores describieron un escenario marcado por la caída de las expectativas, el deterioro económico y el impacto de las denuncias por corrupción en el núcleo de la narrativa oficial. Cuáles son los ejes que más afectan a la gestión libertaria.

La crisis económica que atraviesan los hogares y la acumulación de denuncias judiciales en torno al gobierno de Javier Milei configuran un combo que impacta de lleno en la desaprobación de la gestión libertaria. Así lo reflejan los recientes trabajos de diversas consultoras, que coinciden en un debilitamiento de la imagen presidencial en el último tiempo, un fenómeno que comienza a profundizarse. En diálogo con C5N, los encuestadores analizaron los puntos que más deberían preocupar al Gobierno.

La última encuesta de Zuban Córdoba muestra que el 65% de los consultados desaprueba la gestión de Javier Milei , frente a un 33,9% que la aprueba, una brecha que se amplía de manera sostenida desde diciembre de 2025. En la misma línea, los relevamientos de Trespuntozero, dirigida por Shila Vilker , registran una valoración negativa que alcanza el 66,2% , contra un 33% de imagen positiva, mientras que la consultora Vozna releva un rechazo en torno al 60,2% y una aprobación del 37,8%. En este último estudio, la desaprobación se concentra entre votantes de Sergio Massa, pero también alcanza a 2 de cada 10 votantes de Milei y a 4 de cada 10 de Patricia Bullrich.

En este escenario, lo que también se ven afectadas son las expectativas. El estudio de Zuban Córdoba expone que un 63,6% de los encuestados percibe que el país va en la dirección incorrecta , frente a un 28,3% que considera que está en la dirección correcta. Además, un 55,2% contestó que su situación económica empeoró y solo 7,6% dice que mejoró.

En el caso de Vozna, un 58% opinó que el país va en la dirección incorrecta y un 32,5% en la dirección correcta. En cuanto a la visión económica, los números se profundizan: un 77,5% la evalúa negativamente , mientras que el 62,1% cree que la situación empeorará de acá a un año. En el trabajo de Vilker, un 73,7% evaluó negativamente la situación económica frente a un 25,7% positivo , mientras que un 51,3% pronóstico un peor escenario para el año entrante.

Muchos consultores coinciden en que el duro presente económico, marcado por la pérdida de poder adquisitivo, la caída del consumo y el endeudamiento, impacta con mayor profundidad en un gobierno que prometió combatir a la casta y hoy aparece envuelto en denuncias de corrupción como las que alcanzan al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien desde su llegada a la función pública adoptó un estilo de vida que no coincide con su declaración patrimonial. En ese marco, la consultora Vozna midió su imagen y detectó que el 61,3% de los encuestados considera que es corrupto y debería renunciar.

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Este escenario impactó de lleno en las preocupaciones que midieron desde Trespuntozero, donde a diferencia del resto de los estudios la corrupción se ubicó en el primer lugar de la lista con el 33,5 %, seguido por los bajos salarios en un 19%, la desocupación en un 9% y la inflación en un 9,6%, lo que sumado alcanza un 37,6% dentro de la agenda económica. El mismo estudio refleja una conducta que se incrementó en los últimos meses: el endeudamiento, donde un 40,4% respondió que tuvo que endeudarse para cubrir los gastos mensuales y un 50,5% mostró dudas sobre la posibilidad de poder afrontar esos pagos.

La agenda económica es el principal problema que detectaron desde Vozna, donde la suma de temas como la inflación, la pobreza, los bajos salarios, la falta de trabajo y las tarifas alcanzaron un total de 64,5%. Coincidentemente los bajos ingresos son el principal problema de las familias con un 50%, seguidos por el endeudamiento con 16,6%. Esto también se ve reflejado en el ranking de preocupaciones de Zuban Córdoba, encabezada por llegar a fin de mes y deudas en un 22%, seguido por la inflación en un 16,9% y el deterioro del sueldo en un 16,3%. La corrupción aparece en el cuarto lugar con 15,4%.

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Qué mirar

“El dato que más debería preocupar al Gobierno es la mezcla explosiva entre la crisis económica diaria y la reaparición del fantasma de la corrupción en su propio entorno. La narrativa de ‘superioridad moral’ que sostiene al oficialismo se resquebraja cuando el ciudadano común percibe privilegios ajenos mientras sufre por la caída de sus ingresos. Esta sinergia no solo alimenta a la oposición, sino que está carcomiendo la base electoral propia, provocando una fuga de apoyo incluso entre quienes votaron convencidos de un cambio ético”, explicó Emilio Piazze, integrante de Vozna.

En cuanto a la tendencia en la caída, señaló que “al entrar en la segunda mitad del mandato, la gestión enfrenta una tendencia negativa marcada por el divorcio entre la ideología del Presidente y el pragmatismo que exige la sociedad. Mientras el discurso oficial se enfoca en alineamientos internacionales rígidos, la gran mayoría de la población reclama neutralidad y soluciones prácticas para llegar a fin de mes". Y advirtió: "Sin respuestas económicas tangibles y con internas que crecen, el Gobierno corre el riesgo de quedar encerrado en un espiral de desgaste que nubla las expectativas de futuro”.

Gustavo Zuban, director de Zuban Córdoba, puso el foco en la caída de las expectativas. "La victoria de octubre generó en la sociedad la expectativa de que la economía iba a brindarle a Milei la posibilidad de profundizar sus reformas y devolver el poder adquisitivo, pero siete meses después la economía está peor que en octubre", manifestó. En este sentido, resaltó que “la bronca social se ve agravada por los escándalos mal manejados como Libra, Espert, Adorni y los créditos hipotecarios” a lo que hay que sumarle “las internas y falta de gestión". “Hoy el Gobierno no tiene forma de manejar la narrativa”, sentenció. Y alertó: “El Gobierno pierde de vista que ha cambiado el contexto y siguen repitiendo argumentos y maniobras que en otro contexto funcionaron y ahora no tienen el mismo efecto. Es un gobierno que no tiene voceros. Milei asumió la tarea de ser su propio vocero. La pregunta es quién es su fusible”.

Sobre esta nueva tendencia, Córdoba indicó que “lo que le queda de apoyo al Gobierno es el voto antiperonista, lo cual resulta un limitante”, ya que “en un eventual escenario de segunda vuelta no tendría el caudal que alcanzó en el balotaje de 2023”. Sin embargo, aclaró que “el Gobierno aún está a tiempo de revertir la situación; el dilema es cómo hacerlo” puesto que “el plan económico no tiene plan B, no hay alternativas dentro del equipo de funcionarios y la interna va en aumento”. “El Gobierno perdió la agenda hace un mes y todavía no logró recuperarla”, agregó.

Por último, el director de Proyección, Santiago Giorgetta, quien en los próximos días publicará un estudio en línea con los resultados de sus colegas, expresó que “la crisis que está viviendo el Gobierno tiene que ver con el deterioro de la situación económica familiar, que hace que la irritabilidad de cualquier asunto público con respecto a algún escándalo de un funcionario termine siendo una crisis institucional como la que vive hoy el Gobierno".

En cuanto a los números de su próxima publicación, detalló que "la mitad de los argentinos dice por primera vez que su principal problema son los bajos ingresos personales y familiares" y que "la novedad que se suma la corrupción en el tercer orden de preocupaciones con el 35%".

"Se le está armando una tormenta perfecta al Gobierno por el no cumplimiento de las expectativas más los casos de corrupción. Más del 70% dice que empeoró su situación económica y el 60% cree que dentro de seis meses va a seguir peor o igual que mal. Como venimos viendo en los últimos años en nuestro país pero también en la región, ningún gobierno que no cumple con la expectativa de campaña puede reelegir", subrayó. Además, observó que la nueva tendencia marca un cambio no solo con respecto a la economía familiar, sino también en el escenario electoral. "Hoy Kicillof aparece competitivo contra un Milei que hace un año no teníamos", concluyó.