24 de mayo de 2026 Inicio
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Video: la chocó una avioneta mientras volaba en parapente, pero salvó su vida de milagro

El hecho ocurrió sobre los Alpes austríacos. Tras el violento impacto, la deportista salió despedida al vacío, logró accionar su paracaídas de emergencia y evitó una caída fatal hacia el suelo.

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Todavía no me lo creo

"Todavía no me lo creo", relató la deportista.

Una parapentista austríaca de 44 años salvó su vida de milagro este sábado tras activar su paracaídas de emergencia luego de que una avioneta Cessna la embistiera en pleno vuelo sobre los Alpes austríacos. La televisión pública ORF difundió el hecho este domingo, mientras los peritos investigan las causas del choque en la región de Pinzgau.

El fuego se inició en una habitación del segundo piso.
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La espectacular colisión quedó registrada por la cámara que portaba la propia deportista en su equipamiento. La grabación muestra el momento exacto en el que el aeroplano vuela en línea recta e impacta contra la estructura, cuya vela quedó destruida de forma instantánea por la hélice.

Tras el violento impacto, la mujer salió despedida al vacío y logró accionar el sistema de reserva en cuestión de segundos. La maniobra evitó una caída fatal hacia el suelo y le permitió descender sobre un camino forestal de la zona montañosa.

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Una tripulación médica a bordo de un helicóptero de la policía rescató a la víctima poco después del aterrizaje forzoso. En el lugar, los servicios de emergencia destacaron ante la prensa local que el desenlace de la situación representó "una suerte inmensa" para la deportista.

El relato de la parapentista: "Todavía no me lo creo"

A través de su cuenta de Instagram, la mujer compartió el video y transmitió su conmoción por el episodio. Al respecto, escribió: "El día que una avioneta Cessna 172 te derriba mientras haces parapente... Todavía no me lo creo. Estoy aquí escribiendo esto y, aparte de algunos moratones y contusiones, no pasó nada grave".

Por otra parte, las autoridades confirmaron que el piloto de la aeronave, un joven de 28 años que realizaba un viaje turístico, no sufrió heridas. Pese a que las cuerdas del parapente se enredaron en el fuselaje, el hombre aterrizó el avión en el aeródromo de Zell am See. Finalmente, la policía de Austria abrió una investigación formal para esclarecer los pormenores del accidente.

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