24 de mayo de 2026 Inicio
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El FMI exigió una reforma del INDEC y advirtió que la medición de la inflación está desactualizada

El organismo multilateral solicitó una nueva ley para otorgar mayor independencia al instituto estadístico y cuestionó la canasta de consumo que utiliza el Gobierno, que tiene más de 20 años.

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Para el FMI

Para el FMI, el actual IPC no representa la canasta.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) cuestionó la metodología de medición de la inflación del INDEC y solicitó una nueva ley para otorgarle mayor independencia al organismo oficial. El reclamo figuró en el último informe técnico emitido por el staff del organismo multilateral sobre el estado de la economía de la gestión de Javier Milei.

Laura Alonso, legisladora porteña y vocera de Jorge Macri.
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El documento del Fondo advirtió que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se encuentra "desactualizado" por la pérdida de representatividad de su canasta. La herramienta estadística vigente todavía se basa en los patrones de consumo de los hogares argentinos relevados en los años 2004 y 2005.

Para corregir este desfasaje, el instituto oficial diseñó un nuevo esquema con base en datos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018. Esta actualización metodológica incorpora servicios centrales de la actualidad como las plataformas de streaming, internet y consumos digitales.

Aunque el rediseño bajo la conducción de Pedro Lines ya finalizó en el plano técnico, el Gobierno demoró su implementación por una decisión política. La Casa Rosada evita los cambios metodológicos por el impacto que la nueva medición provocaría sobre el índice de precios y las paritarias.

El FMI también exigió una reforma de carácter institucional para blindar la calidad de los datos públicos de la Argentina. Esta recomendación del organismo busca otorgar una fuerte autonomía legal a la entidad estadística frente a posibles presiones del poder político.

Analistas del sector privado sostienen que la nueva metodología podría arrojar niveles de inflación más elevados que los actuales debido al mayor peso de las tarifas y los servicios.

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