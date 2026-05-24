Detuvieron a la banda que le robó a Juan Martín del Potro: la buscaban por asaltos a otros deportistas

Se trata de cinco ciudadanos chilenos y un argentino. Están acusados de haber ingresado a la vivienda del extenista en Tandil para robarse medallas, trofeos, relojes y dinero.

El grupo de delincuentes que robó a la familia del extenista Juan Martín Del Potro en su casa de la localidad de Tandil fue capturada y desbaratada tras una amplia investigación por parte de la Policía Federal Argentina y la Policía Bonaerense. Los ladrones habían concretado otros hechos delictivos a reconocidos deportistas internacionales.

Los ladrones huyeron con un vehículo que pasó por la localidad de Ayacucho , donde se detuvo a cargar nafta en una estación de servicio. En este marco, las autoridades iniciaron una investigación y detuvieron a dos ciudadanos chilenos en la terminal de Retiro cuando se preparaban para partir rumbo a Misiones. Ambos tenían notificación roja de Interpol a solicitud de los Estados Unidos y estaban imputados por integrar una organización criminal dedicada al robo contra deportistas.

En tal sentido, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 , a cargo de Sebastián Ramos , ordenó la detención inmediata de los fugitivos y advirtió que en Tandil continuaba la investigación para saber quiénes estaban detrás del robo al extenista argentino. "En las últimas horas efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires lograron detener en Junín a otros dos ciudadanos chilenos y a un argentino" , señaló el parte policial.

En tanto, las autoridades del país trasandino informaron que recientemente lograron concretar la detención de otro integrante de la misma organización, por lo que completaron la captura de los seis implicados en el asalto a la vivienda de la familia de Del Potro.

La banda, durante los últimos dos años, había logrado sustraer bienes valuados en más de u$s2 millones en viviendas pertenecientes a figuras de la NBA, de la NFL y de otras ligas deportivas internacionales. Los detenidos fueron identificados como Bastian Freraut Jiménez, Ignacio Cartes Zuniga, Damián Walter Amelio, Eduardo Alfredo Gallardo Espinoza y Esteban Rodolfo Escobar Cartes.

El robo a la casa de Juan Martín del Potro en Tandil

El robo a la familia de la casa del tandilense se produjo el 15 de mayo, cuando los delincuentes aprovecharon la ausencia de los habitantes en la propiedad para ingresar tras romper uno de los ventanales. Entre el botín sustraído se destacan objetos de gran valor económico y, sobre todo, sentimental para el deportista.

Los delincuentes se llevaron joyas, relojes de alta gama y diversas pertenencias personales que se encontraban en la propiedad. Sin embargo, lo más significativo es la pérdida de trofeos, raquetas y diversos recuerdos de su padre fallecido y vinculados a la exitosa carrera profesional de La Torre de Tandil, quien actualmente reside en Miami, Florida.