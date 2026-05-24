24 de mayo de 2026 Inicio
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Franco Colapinto, tras su mejor actuación en Fórmula 1: "Muy feliz y ahora a enfocarnos en la próxima"

El piloto argentino consideró "aburrida" y "un poco solitaria" la carrera en la que quedó sexto, pero destacó que "sexto y octavo es muy bueno" para Alpine. "Me llevo los puntos, doble puntos otra vez", celebró el deportista.

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El piloto argentino Franco Colapinto.

El piloto argentino Franco Colapinto.

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Franco Colapinto en el GP de Canadá.

Franco Colapinto en el GP de Canadá.

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El piloto argentino de 22 años, Franco Colapinto, aseguró que se siente "muy feliz" y "contento" tras quedar sexto en el Gran Premio de Canadá este domingo y celebró que tanto él como su compañero, Pierre Gasly, se llevaran puntos por segunda carrera consecutiva. "Ahora a enfocarnos en la próxima", deslizó el deportista tras finalizar la competencia.

El piloto argentino Franco Colapinto.
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"Una carrera larga, muchas vueltas, un poco solitario", definió el piloto de Alpine en diálogo con ESPN, pero resaltó: "Me llevo los puntos, doble puntos para el equipo otra vez, sexto y octavo es muy bueno". Además, solo tuvo un momento de peligro que fue cuando salió de los boxes tras cambiar sus neumáticos y rozó una pared.

Colapinto explicó que pisó "un poco de agua" tras salir de los pits y "quedó la suspensión de atrás un poco mal". "Fui tranquilo, pero igualmente teníamos un gap muy grande", lamentó el piloto, pero explicó: "Era natural que iba a hacer el gap más grande con (Liam) Lawson para que me quede bien la parada".

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Durante la mayor parte de la carrera, Colapinto quedó a una distancia de entre 30 y 40 segundos de Isack Hadjar de Red Bull, quien se afianzó en el quinto. Recién tras cumplir con dos penalizaciones de tiempo, el francés quedó con el argentino a 11 segundos de distancia. Mientras que Liam Lawson, el piloto de Racing Bulls que se encontraba en el séptimo lugar, no tuvo ni una chance de pasar al argentino.

Gasly intentó superar a Lawson en las últimas dos vueltas, pero no lo logró. Aún así, se mantuvo entre los 10 primeros y sumó puntos para Alpine.

Cuántos puntos sumaron Franco Colapinto y Pierre Gasly para Alpine

Al quedar en el sexto y en el octavo puesto, Colapinto sumó ocho puntos y Gasly cuatro, respectivamente. Alpine se llevó 12 puntos este domingo. El argentino había empezado en la décima posición y Gasly en la décimo cuarta.

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