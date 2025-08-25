25 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Escándalo por coimas: el nuevo audio completo de Diego Spagnuolo

Luego de que se conocieran los mensajes enviados por el extitular de Andis en los que se refería a una ruta de corrupción que involucra a Karina Milei y a Lule Menem, ahora, Argenzuela publicó otro fragmento de una charla en la que menciona a la excanciller Diana Mondino y a Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano e íntima amiga del Presidente.

Por
Este lunes se revelaron nuevos audios de Diego Spagnuolo que salpican a más integrantes y exmiembros del Gobierno.

Luego de que se conocieran los mensajes enviados por Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en los que se refería a una ruta de corrupción que involucra a Karina Milei y a Lule Menem, Jorge Rial dio a conocer en Argenzuela otro fragmento de una charla en la que menciona a la excanciller Diana Mondino y a Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano e íntima amiga del presidente Javier Milei.

Te puede interesar:

Escándalo por coimas: se conocieron nuevos audios reveladores de Diego Spagnuolo

El escándalo por coimas que ensucia al Gobierno avanza en la Justicia y, ahora, se conocieron nuevos audios de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). En los fragmentos que anticipó Jorge Rial en Argenzuela, por Radio 10, el exfuncionario menciona a la excanciller Diana Mondino y a la ministra de Capital Humano, e íntima amiga de Javier Milei, Sandra Pettovello.

Rial señaló que estos nuevos audios se grabaron en algún momento entre "el término de agosto del año pasado y, calculamos, principios de este año", y demuestran que la presunta trama de corrupción en Andis "es un negocio enorme que se traslada a otros ministerios".

"Imaginate los quilombos que están teniendo. Están teniendo quilombos grosos también con Diana Mondino", sostiene Spagnuolo en uno de ellos. La excanciller dejó su cargo a fines de octubre de 2024 y, a principios de agosto, generó polémica al referirse a la causa $LIBRA durante una entrevista con Al Jazeera.

En otro de los audios, el extitular de Andis apunta contra la ministra Pettovello. "Sandra a mí me hizo una jugada medio... Me dejó expuesto con Karina (Milei) y con Lule (Menem). Cuando yo hablé con ella, fue y habló con Javier. Me dejó expuesto y después se hace la pelotuda, se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo", reclama.

Sandra Pettovello
Los nuevos audios de Spagnuolo mencionan a Sandra Pettovello y a Diana Mondino.

Los nuevos audios de Spagnuolo mencionan a Sandra Pettovello y a Diana Mondino.

"Esto está implosionando de adentro. Medio pelotuda también, Sandra", añade en el tercer fragmento, y en el último insiste: "La mina se hace la re pelotuda. Javier, desentendido de todo", sugiriendo nuevamente que el Presidente estaba al tanto de las sospechas por actos de corrupción.

"Estos audios no son los mismos de la otra vez: acá no hay ruido. Por lo tanto, la teoría de que hay un solo audio y que había sido plantado, la acabamos de tirar abajo", señaló Rial. "Esto es apenas una parte de lo que vamos a empezar a desgranar a partir de hoy porque es mucho, es complicado, es complejo. Hay que darle contexto para que no se pueda decir del otro lado, con absoluta liviandad, que es una operación", sostuvo.

Desde el Gobierno, tanto el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, como su primo y subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem, aseguraron este lunes que no pueden "aseverar nada acerca de la autenticidad" de los audios, pero "sí la absoluta falsedad de su contenido", y los atribuyeron a una "monumental operación" de la oposición.

La transcripción completa de los nuevos audios de Diego Spagnuolo que complican al Gabinete

"Fijate los quilombos que están teniendo... están teniendo quilombos grosos también con Diana Mondino".

"Sandra a mí me hizo una jugada medio... me dejó expuesto con Karina y con Lule, cuando yo hable con ella, fue y habló con Javier, me dejó expuesto y después se hace la pelotuda y se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo como hablarlo".

"Esto está implosionando de adentro".

"Medio pelotuda también, Sandra. La mina se hace la repelotuda, ¿me entendés? Javier desentendido de todo".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Dalbon comparó la causa con el escándalo de Watergate en Estados Unidos.

Dalbon advirtió que el escándalo por coimas "va a ameritar juicio político" a Milei

play

Apareció Lule Menem y desmintió el contenido de los audios de Spagnuolo

De Vincentis está sospechado de haber ayudado a escapar a Jonathan Simón Kovalivker.

Corrupción en ANDIS: la Justicia tomará indagatoria al jefe de Seguridad de Nordelta por "obstrucción a la justicia"

play

Yamil Menem apuntó contra sus primos por la causa de corrupción: "Si Karina está involucrada, Lule y Martín también"

En plena crisis por las coimas en la ANDIS, Guillermo Francos irá a Diputados a presentar el informe de gestión

En plena crisis por las coimas en la ANDIS, Guillermo Francos irá a Diputados a presentar el informe de gestión

Axel Kicillof calificó de escabroso el caso de las coimas en Discapacidad y exigió celeridad de la Justicia.
play

Axel Kicillof calificó de "escabroso" el caso de las coimas en discapacidad y exigió celeridad de la Justicia

Rating Cero

Fátima Florez desmintió haber tenido un encuentro con Martín Demichelis

Fátima Florez rompió el silencio sobre su supuesto romance con Martín Demichelis

El actor de Rocky se mudó sólo antes de hacerse pública la separación.

Revelan cómo fue el encuentro entre Nico Vázquez y Gimena Accardi cuando firmaron el divorcio

Las nuevas Series de Netflix que te atraparán con su interesante trama
play

Esta miniserie con solo 4 capítulos y una cruda historia está siendo de lo más visto en Netflix: cuál es y de qué se trata

Verónica Echegui tenía 42 años y murió a causa de un cáncer que padecía

Murió una reconocida actriz a los 42 años tras una larga enfermedad: el mensaje de la asociación de actores

Este lunes 25, Nicki Nicole está festejando su cumpleaños número 25 junto a su novio, Lamine Yamal

Lamine Yamal confirmó su noviazgo con un tierno posteo por el cumpleaños de Nicki Nicole

Pampita impactó a todos al usar un vestio prácticamente igual a uno que usó Kate Middleton.

Pampita sorprendió a todos con un look brilloso que no pasó inadvertido

últimas noticias

Milei volvió a criticar a los orcos del Congreso.

Sin mencionar el caso Spagnuolo, Milei acusó a la oposición de "querer hacer daño" antes de las elecciones

Hace 9 minutos
El escándalo por coimas también impacta en los mercados.

Cimbronazo en los mercados por el escándalo de las coimas: caen acciones y bonos

Hace 23 minutos
Milei celebró el éxito de Homo Argentum, protagonizada por Francella.

Milei festejó que Homo Argentum llegó al millón de espectadores: "Lo lloran los kukas"

Hace 1 hora
Fátima Florez desmintió haber tenido un encuentro con Martín Demichelis

Fátima Florez rompió el silencio sobre su supuesto romance con Martín Demichelis

Hace 1 hora
El Gobierno detalló los requisitos para acceder al subsidio SUR.

Hasta $10 mil millones en subsidios por inundaciones: el Gobierno informó cuáles son los requisitos para acceder

Hace 1 hora