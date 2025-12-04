Este es el perfume favorito de Luisana Lopilato: cuánto sale La fragancia elegida por la actriz destaca por su mezcla floral y dulce. + Seguir en







Es uno de los aromas que más disfruta su marido. Redes sociales

La actriz mantiene desde hace años una misma fragancia floral que considera su sello personal.

El aroma, creado por Michael Bublé, se convirtió en uno de los preferidos dentro de su vida familiar.

La elección combina matices dulces y florales que la acompañan tanto en el día a día como en ocasiones especiales.

Su valor varía según la tienda online y el tipo de presentación disponible para Argentina. Luisana Lopilato adoptó hace tiempo un perfume que se volvió parte esencial de su estilo cotidiano. La elección no solo la acompaña desde hace casi una década, sino que además se transformó en uno de los aromas más representativos de su vida personal y profesional.

Reconocida desde su infancia por su presencia en televisión, hoy continúa conectada con quienes la siguen mediante contenidos que muestran desde rutinas familiares hasta detalles íntimos de su vida diaria. Entre esas pequeñas revelaciones, compartió cuál es la fragancia que usa desde 2016.

Esa preferencia está ligada también a su vida afectiva, ya que según contó en varias ocasiones, es uno de los aromas que más disfruta su marido, lo que refuerza el vínculo emocional detrás de su elección.

By Invitation katie kirk loves Cuál es el perfume favorito de Luisana Lopilato El elegido es By Invitation, una fragancia floral presentada por Michael Bublé en 2016. Desde su lanzamiento, la actriz lo incorporó a su rutina diaria y a momentos especiales, convirtiéndolo en un aroma que la identifica y que suele recibir elogios en distintos ámbitos.

La composición mezcla notas frutales y florales con una base cálida y dulce. La presencia de rosa, jazmín y lirio del valle aporta un perfil femenino, mientras que el toque de praliné y vainilla garantiza una estela suave y persistente. Esta combinación encaja con el estilo clásico y delicado que suele mostrar, además de estar vinculada a la figura de su pareja, creador del perfume.