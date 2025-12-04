5 de diciembre de 2025 Inicio
El embajador de EEUU ratificó las "relaciones carnales": "Donald Trump me pidió que ayudara a su amigo, Javier Milei"

Con fuerte presencia de funcionarios, las empresas de EEUU en Argentina le dieron la bienvenida al nuevo embajador Peter Lamelas. El representante norteamericano elogió al Gobierno argentino y aseguró que, prontamente, coordinará una visita de Donald Trump al país.

Lamelas aseguró que vino a ayudar a Javier Milei.

Lamelas aseguró que vino a ayudar a Javier Milei.

En un evento clave organizado por la Cámara de Comercio de EE.UU. en Argentina (AmCham) para darle la bienvenida al flamante embajador norteamericano, Peter Lamelas, el diplomático rompió el protocolo al revelar una instrucción directa y sorprendente del expresidente Donald Trump sobre la gestión de Javier Milei.

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela crecen.
El acto, que contó con una nutrida presencia del Gabinete nacional, includo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el canciller Pablo Quirno, se convirtió en el escenario de una declaración que confirma el fuerte respaldo político que la administración libertaria buscaría en Washington.

Lamelas, quien lleva poco más de un mes en el país, destacó su regreso a la Argentina, un destino que pensó que visitaría solo por vacaciones. Sin embargo, reveló que su nombramiento y misión tienen un objetivo muy específico dictado desde las más altas esferas republicanas.

"El presidente Trump me llamó y me pidió que volviera a la Argentina a trabajar. Y me pidió que ayudara a su amigo Javier Milei", lanzó Lamelas y generó sorpresa entre el auditorio de empresarios y funcionarios.

El embajador no se detuvo ahí, sino que enfatizó la naturaleza personal del pedido: "Trump no me dijo que venga aquí a ayudar a cualquier gobierno, a ayudar a cualquier partido. Él me dijo directamente y francamente que venga aquí, a este país, a ayudar a su amigo, Javier Milei".

Luego, citó directamente al presidente norteamericano: "'Cualquier cosa, él te va a ayudar a ti. Cualquier cosa, levanta el teléfono y llámame', es lo que me dijo".

La declaración marca una sinergia entre Milei y Trump, una relación que el embajador Lamelas se comprometió a cimentar e indicó que su principal misión es apoyar la gestión actual, y a las compañías estadounidenses en el país.

"Tenemos que apoyar a este gobierno, tenemos que apoyar verdaderamente las compañías que están aquí en el cuarto con nosotros. Eso es lo más importante y esa es la razón que estoy aquí", afirmó Lamelas.

El diplomático elogió la visión económica del Gobierno argentino, que “entiende que necesitamos el capitalismo, que necesitamos los mercados, que necesitamos apoyar los negocios para que ustedes hagan dinero”, y señaló a los empresarios de Estados Unidos.

Finalmente, Lamelas confirmó que impulsará una gestión de alto nivel: “Yo quiero ver lo que podemos hacer para traer al presidente Trump aquí a Argentina. Ustedes necesitan el apoyo de él para ir para adelante. Eso es lo que yo pienso.” Esta frase deja abierta la posibilidad de que Donald Trump visite la Argentina, un hito que el oficialismo buscaría capitalizar políticamente.

