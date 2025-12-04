IR A
"Eso es falso": Laurita Fernández negó el piropo a Nico Occhiato delante de Flor Jazmín Peña

La conductora dio su versión sobre el supuesto "beboteo" hacia el conductor de Luzu en los personajes del año de revista Gente.

La conductora Laurita Fernández aseguró que nunca le dijo un "piropo" al conductor de Luzu TV Nicolás Occhiato delante de su novia, Flor Jazmín Peña, en la gala de Los personajes del año de la revista Gente. "Mentira, esto es falso".

La presentadora de El Nueve desmintió categóricamente la versión impulsada por Yanina Latorre sobre un acercamiento o comentario subido de tono de la bailarina hacia el influencer.

"A Jazmín le molestaron dos cosas. Esto fue así, venía incómoda porque Laurita Fernández, semidesnuda, dijo ‘que bueno está Nico Occhiato’. De acuerdo con el relato de la panelista de LAM, "Jazmín lo escuchó. Por eso dijo ‘acá hay cada una’".

Ante este rumor, la famosa aclaró en forma contundente: "Hay cosas que son una boludez y una las deja pasar. Pero hay otras que son un bajón.... Eso es falso. Mentira”.

Ahora falta la palabra de Wanda Nara que fue una de las nombradas entre las tres, junto con Fernández y Julieta Poggio, como alguna de las que le insinuaron al director del canal de streaming.

