"Unificar posturas": los alcances del congreso partidario de La Libertad Avanza en Mar del Plata

El evento se llevará a cabo este domingo en el municipio de General Pueyrredón, y reunirán consejeros escolares, legisladores provinciales y nacionales en una serie de paneles sobre distintos temas sociales y económicos.

Pablo Daniel Olmedo
Pablo Daniel Olmedo
Sebastián Pareja, Karina Milei y Martín Menem. 

La Libertad Avanza (LLA) ultima detalles para un nuevo congreso partidario que se llevará a cabo el domingo 30 de noviembre, en el municipio de General Pueyrredón, Mar del Plata, donde se espera el arribo de casi 1000 personas, entre dirigentes, consejeros escolares y legisladores provinciales y nacionales electos por el distrito.

Javier Milei.
Cómo evoluciona la imagen de Milei a un mes de las legislativas

Se tratará de una muestra de poder que hará el espacio libertario en la ciudad costera luego del triunfo electoral por escaso margen que obtuvo en las elecciones legislativas nacionales. El seminario contará con una serie de paneles sobre distintos temas sociales, económicos y legislativos de cara al nuevo ciclo parlamentario del 10 de diciembre. El cierre del encuentro estará a cargo de Sebastián Pareja, como presidente del partido libertario en la provincia, Martín Menem y Karina Milei como vicepresidente y presidenta del espacio a nivel nacional.

Fuentes partidarias detallaron a C5N que el foco del evento "estará puesto en unificar posturas y perspectivas de cara a las futuras discusiones presupuestarias, las regiones administrativas de la provincia, el éxito de la Boleta Única Papel (BUP) y la necesidad de su implementación en el distrito bonaerense".

Sebastián Pareja
Karina Milei y Sebastián Pareja.

“La idea es a la mañana que se trabaje por separado los consejeros escolares. Van a llevar adelante una actividad distinta donde se van a explicar las funcionalidades del cargo”, explicaron.

El congreso libertario tendrá módulos de trabajo opciones y conjuntos con debate sobre diferentes materias. Entre ellas el presupuesto, que contará con la disertación del diputado libertario y presidente de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, el cual, explicaron, sirve porque "es una herramienta que la mayoría de la gente no sabe cómo trabajarla”.

Los paneles que están preparados también contarán con la presencia del futuro diputado nacional Alejandro Carrancio, el dirigente Ramón "Nene" Vera y el consultor Juan Belvis. Por su parte, dirigentes cercanos al armador político Sebastián Pareja confían en mostrar "una foto fuerte" de cara a la segunda etapa del gobierno nacional luego del triunfo en los comicios de medio término.

El antes y después de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires

El triunfo electoral libertario del 26 de octubre por menos del 1% en el distrito más poblado del país marcó, además de la sorpresa por remontar casi 15 puntos en la derrota de los comicios de medio termino locales, un nuevo contexto político (interno y externo) en el Gobierno.

Con el ingreso de nuevos legisladores propios y las alianzas establecidas con algunos diputados del PRO, La Libertad Avanza aumentó la representación en la Cámara Baja y pasó de de 37 a 93 escaños, cerca de arrebatarle la primera minoría a Fuerza Patria.

Pero el antes y el después también fue para el interior del espacio violeta. El triunfo electoral puso nuevamente en carrera al armador político en el distrito bonaerense, Sebastián Pareja, aliado de Karina Milei y cuestionado por parte del equipo libertario.

Incluso la victoria de Diego Santilli, flamante ministro de Interior nombrado por el presidente Javier Milei, lo posicionan para una eventual candidatura a gobernador en 2027, el gran objetivo de La Libertad Avanza dentro de dos años.

