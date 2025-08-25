Escándalo por coimas: apareció Lule Menem y desmintió el contenido de los audios de Spagnuolo

El funcionario, quien se desempaña dentro de una subsecretaría bajo el mando de Karina Milei, responsabilizó al kirchnerismo y subrayó que jamás tuvo "intervención de ningún tipo en las contrataciones del Andis". Además, despegó al Presidente y a su hermana: "Nunca hablé con ellos sobre prestaciones, contratos o la actividad particular de la agencia".

El subsecretario de Gestión Institucional del Gobierno, Eduardo "Lule" Menem, aseguró que el contenido de los audios que lo relacionan con el escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) es una "absoluta falsedad" y despegó del hecho al presidente Javier Milei y a su jefa directa, Karina Milei.

Corrupción en ANDIS: la Justicia tomará indagatoria al jefe de Seguridad de Nordelta por "obstrucción a la justicia"

"Jamás imaginé tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo, a la que se sumaron algunos medios, dirigentes y periodistas, utilizándola para intentar manchar la honestidad y la imagen de un gobierno", aseguró en un comunicado que publicó este lunes por la madrugada en X.

Sobre los audios del extitular de Andis, Diego Spagnuolo, que destaparon un presunto entramado de coimas en el organismo, señaló que no puede "hablar ni aseverar nada acerca de la autenticidad o no", pero "sí puedo asegurar la absoluta falsedad de su contenido".

"Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del Andis. Ni de manera formal ni de manera informal. Nadie me mencionó ningún hecho de corrupción, ni tampoco tuve conocimiento alguno de que algo ilícito ocurriera en el Andis ni en ningún otro organismo del Estado", sostuvo el funcionario.

También afirmó que "jamás" habló "con Karina Milei o con el Presidente de la Nación sobre prestaciones, contratos o la actividad particular del Andis". "Conozco el trabajo que lleva adelante este gobierno contra la corrupción y no dudo de la integridad de ninguno de los funcionarios mencionados", remarcó.

"No es casualidad que este tipo de maniobras aparezcan justo dos semanas antes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, último reducto del kirchnerismo. Ya estamos acostumbrados a estas prácticas que solo buscan dañar la imagen del Gobierno para obtener un rédito meramente electoral", concluyó.

Lule, primo segundo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se desempeña como funcionario bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de la hermana del Presidente, y también trabaja con ella en el armado político de La Libertad Avanza (LLA).

Es uno de los funcionarios mencionados en la denuncia que se presentó en Comodoro Py y que también incluye al Presidente, su hermana y Spagnuolo. A todos se les atribuyen los delitos de cohecho, administración fraudulenta, desvío de fondos y asociación ilícita en relación a la compra de medicamentos a laboratorios.

Yamil Menem apuntó contra sus primos por la causa de corrupción: "Si Karina está involucrada, Lule y Martín también"

Yamil Menem, titular de la Agencia de Espacios Públicos de La Rioja y primo de Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem, se pronunció contra sus familiares por la causa de corrupción en Andis. "No me sorprende que estén denunciados. No es la primera vez. Son una seguidilla de hechos de corrupción los que involucran tanto a Lule como a Martín", afirmó en Sin lugar para los débiles por C5N.

Sobre los audios de Spagnuolo, Menem aseguró que son auténticos: "Los audios son verídicos, no hay inteligencia artificial ni operaciones preelectorales como muchos dicen. ¿Si no, por qué renunció Diego Spagnuolo?", cuestionó. "Los argentinos y los riojanos que la están pasando muy mal merecen explicaciones del hecho que salpica al apellido y a la provincia, que se ve empañada por estos hechos lamentables que no nos merecemos", agregó.

Finalmente, advirtió que sus familiares "son capaces de participar de una estructura de coimas". "No es la primera vez que los denuncian. Lule es el ingeniero político de Karina. Si está Karina involucrada, como escuchamos en los audios de Spagnuolo, seguramente los Menem también lo estén", subrayó.

Coimas en Discapacidad: Alfredo Menem apuntó contra sus primos Martín y Lule

El ministro de Desarrollo de La Rioja, Alfredo Menem, lanzó graves acusaciones contra sus primos, Martín y Eduardo "Lule" Menem, a quienes vinculó con los supuestos actos de corrupción que estallaron en las últimas horas en el corazón del Gobierno sobre el presunto cobro de coimas en Andis.

"Para nosotros, acá en La Rioja, este tipo de situaciones no es novedad. Este grupo de personajes que están rodeando al Presidente, o a la hermana, representan eso: intereses de pocos. Llegaron a la política y a la gestión para hacer plata, para hacer negocios, y es lo único que les interesa", sostuvo Alfredo Menem en declaraciones a Mil Cosas a la Vez (FM 107.3).

Alfredo Menem apuntó contra sus primos, Martín y "Lule" Menem.

"En todos los hechos de corrupción comprobables del gobierno de Javier Milei, están metidos esta gente. Están metidos Martín Menem, Lule Menem y todo ese entorno. Solamente buscan negocios y su rédito económico, lejos de poder resolver los problemas de la gente, y de nuestra provincia", afirmó.