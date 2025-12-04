La complicidad de la expareja se volvió viral en redes y se volvió a hablar de una posible reconciliación amorosa.

La mediática y el exfutbolista sorprendieron a sus seguidores al compartir un divertido video actuando y cantando.

La noticia sobre un supuesto regreso de la pareja que formaron la empresaria Wanda Nara y el exfutbolista Maxi López surgió luego de verlos en un video en TikTok donde bailaron al ritmo de Canción para regresar de Sebastián Yatra.

La conductora y el participante de MasterChef Celebrity en Telefe suelen mostrarse como amigos, después de historia de amor con 3 hijos en común , una separación con infidelidades de ambas partes, y ahora un reencuentro con familias ensambladas.

"Dime que es tarde para volver, Yo no sé cómo regresar, Dime que ya no me quieres más, ¿Quién a ti te puede entender?", dice la letra que cantaron y bailaron los mediáticos, en un momento que se hizo viral.

En las imágenes, L ópez canta la parte de Yatra , mientras que Nara entona la letra de Belinda , acompañado por los gestos e intercambiando miradas sugerentes. La escena se grabó durante la participación del cantante colombiano en el certamen culinario en Argentina.

¿Por qué se separaron Wanda Nara y Maxi López?

Wanda Nara y Maxi López se separaron en 2013 por las múltiples infidelidades del exfutbolista. La conductora que perdonó estos deslices en varias ocasiones por sus hijos, pero finalmente decidió separarse al llegar a un punto límite. La ruptura se hizo pública a través de su cuenta de X con el mensaje "hasta acá llegó mi amor".

En ese momento, sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto tenían aproximadamente 5, 3 y 1 año de edad, respectivamente, ya que nacieron en 2009, 2011 y 2012.