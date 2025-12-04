La noticia sobre un supuesto regreso de la pareja que formaron la empresaria Wanda Nara y el exfutbolista Maxi López surgió luego de verlos en un video en TikTok donde bailaron al ritmo de Canción para regresar de Sebastián Yatra.
La complicidad de la expareja se volvió viral en redes y se volvió a hablar de una posible reconciliación amorosa.
La noticia sobre un supuesto regreso de la pareja que formaron la empresaria Wanda Nara y el exfutbolista Maxi López surgió luego de verlos en un video en TikTok donde bailaron al ritmo de Canción para regresar de Sebastián Yatra.
La conductora y el participante de MasterChef Celebrity en Telefe suelen mostrarse como amigos, después de historia de amor con 3 hijos en común, una separación con infidelidades de ambas partes, y ahora un reencuentro con familias ensambladas.
"Dime que es tarde para volver, Yo no sé cómo regresar, Dime que ya no me quieres más, ¿Quién a ti te puede entender?", dice la letra que cantaron y bailaron los mediáticos, en un momento que se hizo viral.
En las imágenes, López canta la parte de Yatra, mientras que Nara entona la letra de Belinda, acompañado por los gestos e intercambiando miradas sugerentes. La escena se grabó durante la participación del cantante colombiano en el certamen culinario en Argentina.
Wanda Nara y Maxi López se separaron en 2013 por las múltiples infidelidades del exfutbolista. La conductora que perdonó estos deslices en varias ocasiones por sus hijos, pero finalmente decidió separarse al llegar a un punto límite. La ruptura se hizo pública a través de su cuenta de X con el mensaje "hasta acá llegó mi amor".
En ese momento, sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto tenían aproximadamente 5, 3 y 1 año de edad, respectivamente, ya que nacieron en 2009, 2011 y 2012.