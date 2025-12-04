"Es una...": Marixa Balli empezó la guerra por la llegada de Yanina Latorre a MasterChef Celebrity La mediática apuntó a quien fue su compañera de LAM y dejó abierta la puerta para un futuro conflicto en el ciclo de cocina de Telefe. + Seguir en







La mediático habló con tono diplomático pero marcó su lugar en el reality de Telefe. Redes Sociales

La participante de MasterChef Celebrity Marixa Balli empezó una polémica por el ingreso de la conductora Yanina Latorre al reality de Telefe: "Es una... jugadora clave en este momento, pero debe priorizar el programa", advirtió.

La mediática dio su versión sobre la incorporación de su excompañera de LAM al certamen de cocina: “Está todo bien. Vi un reel de Bondi donde Ángel decía que yo iba a estar detonada… No, chicos. Todo me chupa un huevo. Yo hago lo mío, no compito con nadie".

Latorre anunció que será el reemplazo del exfutbolista Maxi López y los cronistas fueron a buscar la palabra de la bailarina, teniendo en cuenta las críticas que recibió la mujer de Diego Latorre: " Sí, sí. Fuerte. Pero yo sé cómo es este ambiente”. Además explicó que, para hablar mal de alguien, necesita estar completamente segura: “Si esa persona me encara, tengo que estar segura de decirle: ‘Sí, pienso eso de vos’”.

