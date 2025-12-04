IR A
IR A

"Es una...": Marixa Balli empezó la guerra por la llegada de Yanina Latorre a MasterChef Celebrity

La mediática apuntó a quien fue su compañera de LAM y dejó abierta la puerta para un futuro conflicto en el ciclo de cocina de Telefe.

La mediático habló con tono diplomático pero marcó su lugar en el reality de Telefe.

La mediático habló con tono diplomático pero marcó su lugar en el reality de Telefe.

Redes Sociales

La participante de MasterChef Celebrity Marixa Balli empezó una polémica por el ingreso de la conductora Yanina Latorre al reality de Telefe: "Es una... jugadora clave en este momento, pero debe priorizar el programa", advirtió.

El conductor de radio y TV apuntó a los influencers digitales.
Te puede interesar:

"No saben trabajar en radio o tele ni quieren aprender": Baby Etchecopar fulminó a los conductores de streaming

La mediática dio su versión sobre la incorporación de su excompañera de LAM al certamen de cocina: “Está todo bien. Vi un reel de Bondi donde Ángel decía que yo iba a estar detonada… No, chicos. Todo me chupa un huevo. Yo hago lo mío, no compito con nadie".

Latorre anunció que será el reemplazo del exfutbolista Maxi López y los cronistas fueron a buscar la palabra de la bailarina, teniendo en cuenta las críticas que recibió la mujer de Diego Latorre: " Sí, sí. Fuerte. Pero yo sé cómo es este ambiente”. Además explicó que, para hablar mal de alguien, necesita estar completamente segura: “Si esa persona me encara, tengo que estar segura de decirle: ‘Sí, pienso eso de vos’”.

Embed

En cuanto al ciclo en sí y los posibles roces entre las cocinas, subrayó: "Voy a estar en mi mundo. Este programa no te da tiempo a pensar en estrategias ni en el otro. Es muy dinámico”.

Las dos mujeres podrían enfrentares en directo en la competencia, aunque Marixa le restó importancia a la incursión de la contadora: "Cada una se queda con su verdad. No me interesa entrar en conflictos. Cuando la gente no forma parte de tu vida, tampoco te molesta".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La periodista erró en un dato histórico sobre una de las jugadas históricas de Maradona.
play

MasterChef Celebrity: el error de Sofía Martínez sobre Diego Maradona que generó las burlas de sus compañeros

Los famosos lograron una amistad que atraviesa la pantalla del certamen de cocina.

Maxi López reveló el secreto de Wanda Nara para salir perfecta: "Tiene un..."

Yanina Latorre reemplazará a Maxi López, quien se ausentará de MasterChef del 5 de diciembre al 5 de enero.

Yanina Latorre se suma a MasterChef: "Sé cocinar, pero tengo pánico"

Las famosas celebraron el cumpleaños junto a su compañera de reality.

La fiesta de los 50: una participante de MasterChef Celebrity celebró con una cena con sus compañeros de Telefe

De Brito confirmó que habrá una nueva periodista en el programa.

Sorpresa: Ángel de Brito confirmó quién es la periodista de Telefe que se suma a LAM

Barili anunció la salida de una compañera de trabajo.

La dolorosa despedida de Rodolfo Barili a una compañera, tras 17 años en Telefe Noticias: "Ha sido un placer este viaje"

últimas noticias

La UTA amenaza con un paro de colectivos para este viernes

La UTA amenaza con un paro de colectivos para este viernes

Hace 16 minutos
Ricardo Caruso Lombardi tiene 63 años.

La inquietante revelación de Ricardo Caruso Lombardi sobre el tumor cerebral que le descubrieron hace unos años

Hace 20 minutos
La mediático habló con tono diplomático pero marcó su lugar en el reality de Telefe.

"Es una...": Marixa Balli empezó la guerra por la llegada de Yanina Latorre a MasterChef Celebrity

Hace 23 minutos
El plantel de Gimnasia sigue en la lucha por el campeonato.

El plantel de Gimnasia no se presentó al entrenamiento en reclamo a la falta de pago

Hace 31 minutos
Las víctimas se registraron en las regiones de Donetsk y Kherson, al este y sur del país, respectivamente.

Rusia realizó un masivo ataque con casi 600 drones sobre Ucrania y murieron siete civiles

Hace 31 minutos