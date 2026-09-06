Entre la geopolítica alineada a Donald Trump y la estrategia comunicacional: Javier Milei prepara el último tramo de su mandato

El Presidente sigue enfocado en todo lo que le sume chances electorales de cara al 2027. Entre la búsqueda de impacto mediático y el alineamiento cada vez más estrecho con la gestión Trump todo tiene un solo objetivo: la reelección. Sus últimos anuncios sobre las Islas Malvinas dejaron más dudas que claridad en el reclamo pero nadie niega el reacomodo discursivo del Jefe de Estado.

El presidente Javier Milei ya tiene su estrategia para encarar el último año de mandato que tiene por delante. Algo que entre la vertiginosidad de los acuerdos pre-electorales de todos los espacios políticos sumado a las pocas noticias positivas que tiene para ofrecer al conjunto de la población en términos económicos, necesita enmarcar en alguna épica mayor que lo haga retener o ampliar su sustento de apoyo electoral. Todo con el objetivo de la reelección.

A partir de ese escenario es imposible esquivar los dos temas recientes que empujan comunicacionalmente desde el Gobierno en los últimos meses: el primero instalar al jefe de Estado como el referente de las nuevas derechas a nivel regional y el segundo alinearse de la manera más explícita posible a Estado Unidos en términos geopolíticos-con anuncios por la soberanía energética y comercial de las Islas Malvinas incluidos-.

Todo eso explica el cambio sorpresivo de postura de la Casa Rosada y del propio Presidente sobre la causa Malvinas que después de hablar hace menos de un año de la “autodeterminación” de los habitantes del archipiélago, en su última cadena nacional afirmó con claridad que el derecho sobre ese territorio “tiene que ir más allá de los partidos políticos y que nos corresponde a todos los argentinos”.

Ahí entra el factor central del alineamiento discursivo que el oficialismo tiene con el presidente estadounidense, Donald Trump, que esta semana le lanzó una fuerte advertencia a Gran Bretaña sobre su posicionamiento con respecto a las Malvinas y su soberanía. La afirmación fue más una estrategia de presión que una avanzada real en principio o un apoyo explícito al reclamo histórico de nuestro país.

Es que la Casa Blanca viene presionando desde hace mucho a sus socios de la OTAN para que fortalezcan esa estructura militar con un aporte del 5% del PBI a las inversiones en defensa. Algo que Gran Bretaña no viene cumpliendo y que tuvo diversas advertencias previas por parte de la gestión trumpista hasta que llegaron las declaraciones decisivas.

Desde diferentes sectores de la oposición y aliados también del Gobierno en términos legislativos marcaron posición en diálogo con C5N. En los diversos sectores del peronismo la afirmación repetida es que este punteo de anuncios que hizo Milei “es oportunismo electoral para comenzar a alinear a su propia tropa y dialoguistas sumado a las voluntades que fue perdiendo como apoyo desde que asumió su mandato para acá”. “Con las normativas vigentes puede hacer lo mismo que ya está anunciando”, agregaron dirigentes del mismo sector.

Pero la mirada en el PRO de Mauricio Macri es distinta. “Es algo bueno este reposicionamiento del Presidente que busca unir a los argentinos y a diversos sectores políticos. El resto lo veremos cuando recibamos el proyecto en el Congreso ”, le dijo un importante legislador de ese partido a este medio que también supo que el proyecto llegará al parlamento el próximo miércoles.

La causa Malvinas es una política de Estado, no un recurso de campaña.



Este Gobierno avaló durante dos años el principio de autodeterminación que el Reino Unido usa para sostener la ocupación. Desfinanció la base naval de Ushuaia. Nunca aplicó la ley vigente desde 2011 contra… pic.twitter.com/rJ3gTtvVxR — Frente Renovador (@FrenteRenovador) September 4, 2026

Lo cierto es que la estrategia rondara para todo lo que queda de mandato libertario hasta las elecciones 2027 en prestar todos los posicionamientos que sean necesarios para con Washington y la figura de Trump. En ese marco todos los gestos en materia de disputas comerciales que Milei pueda hacer con Estados Unidos los hará para no perder apoyo en los meses, cargados de discusión política y vaivenes económicos y sociales, que su gestión tiene por delante.

El equipo de Javier Milei junto al Presidente durante la cadena nacional por Malvinas. X: @OPRArgentina

“Fenómeno comunicacional, no político”

Sobre la estrategia geopolítica y comunicacional del oficialismo surge la pregunta de cuánto hay de avances diplomáticos reales y cuando de “humo”. “A Mile lo entiendo como un fenómeno comunicacional no político porque no representa a ningún sector social, industrial o productivo. La causa Malvinas quedó claro que es un tema que sigue interpelando a nuestra ciudadanía y lo que paso con la bandera en el Mundial y con el partido ante Inglaterra lo dejó en evidencia. Eso sumado a que no hay dudas de la agenda compartida con Trump”, analizó el politólogo y director de centro de estudios Asuntos del Sur, Matías Bianchi, a C5N y cerró: “Cualquier estrategia no es por soberanía real. Esto es solo un tema de focus group y de necesidad de apoyo electoral estadounidense de cara al año que viene y para eso está muy atento al impacto mediático y lo que necesite Norteamérica de nosotros”.

En la misma línea, este viernes, la consultora QSocial Big Data presentó un informe sobre el impacto digital de la cadena nacional por Malvinas y lo resumió de la siguiente manera: “En apenas 14 horas se registraron 2.775 publicaciones, 1,4 millones de acciones y 17,4 millones de visualizaciones. El impacto fue extremadamente concentrado: casi el 57% de las interacciones ocurrió en las tres horas posteriores al discurso, y el 42% justo en la hora de emisión, lo que evidencia que fue un pico, no una conversación extendida”.

Ese mismo informe advirtió que lo más llamativo fue que el emisor que más repercusión generó no fue la cuenta oficial del Presidente, sino la red "El Peluca Milei", que multiplicó por cinco el rendimiento de las cuentas oficiales. Además, la cuenta conocida como "Las fuerzas del cielo", que había tenido bajo impacto en el “debate de tierras, se reactivó con fuerza en esta jornada, generando en horas lo que antes no produjo en un mes”.

Reino Unido cuestionó el discurso de Javier Milei por Malvinas y le respondió: "Los isleños eligen ser británicos"https://t.co/lD1N7kS9Kc — C5N (@C5N) September 4, 2026

Proyecto Sea Lion

Dos petroleras impulsan el proyecto Sea Lion, que busca avanzar con la explotación de hidrocarburos en las aguas que están alrededor de las Islas Malvinas. La iniciativa requiere de una alta inversión y podría iniciar en 2028.

Las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration son las que buscan operar en el yacimiento que se encuentra a 220 kilómetros al norte de las islas. La empresa israelí posee el 65% de participación y un 35% pertenece a la británica Rockhopper Exploration.

Las empresas aprobaron en diciembre del 2025 la inversión para realizar la primera etapa, la cual está prevista para el primer trimestre del 2028. El desembolso previsto ronda los u$s1.800 millones. La producción inicial para el primer trimestre de funcionamiento alcanzaría unos 55.000 barriles diarios. Navitas estima que Sea Lion cuenta con reservas por 216 millones de barriles y recursos totales cercanos a los 603 millones de barriles.

Los movimientos de la política nacional e internacional con sus cambios contextuales igual siempre tienen la facilidad de trazar similitudes. Vale con recordar que para el lanzamiento de su campaña de reelección a finales de 1994-reforma constitucional mediante-el ex presidente Carlos Saúl Menem habló de la búsqueda de recuperación de las islas con el objetivo puesto en el año 2000. Eso sin contar que todo el debate por la soberanía en esa parte del continente siempre esta atravesado también por el control del estrecho de Magallanes en disputa histórica con el país trasandino y que fue una discusión protagonista la última vez que un Papa vino a estas latitudes como pasará ahora con la llegada de León XIV en noviembre.