6 de septiembre de 2026 Inicio
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Domingo con ola polar: frío extremo y pronóstico de nieve en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por bajas temperaturas en once distritos y anticipó lluvias y nevadas en algunas zonas bonaerenses.

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El SMN pronosticó nieve en algunos puntos de la provincia de Buenos Aires.

El SMN pronosticó nieve en algunos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Mientras la ola polar sigue golpeando a buena parte del país y hay alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por frío extremo, hay pronóstico de nieve para este domingo en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires.

Así estará el clima en la segunda semana de septiembre.
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El organismo lanzó aviso amarillo por temperaturas extremas en el centro y sur de Misiones, norte y sur de Corrientes, centro de Santa Fe, centro y sudeste de Entre Ríos, sur de Córdoba, centro y sur de San Luis, la totalidad del territorio de Mendoza, noroeste de Neuquén, centro y este de La Pampa, la zona no costera de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Once distritos bajo alerta amarilla por frío extremo en plena ola polar.

Once distritos bajo alerta amarilla por frío extremo en plena ola polar.

Luego de que los vecinos de Bahía Blanca reportaran la caída de graupel (pequeños gránulos de hielo blando) en la noche del viernes, el riguroso descenso térmico se profundizará y, según el SMN, podría nevar en la madrugada de este domingo en esa ciudad y la vecina Punta Alta.

Por otro lado, el organismo lanzó alerta amarilla por viento y viento zonda en una franja del noroeste del país que va desde Jujuy hasta el norte de La Rioja, en las zonas de cordillera y valles.

Cuatro provincias bajo alerta meteorológico del SMN.

Cuatro provincias bajo alerta meteorológico del SMN.

Alerta por frío extremo: el pronóstico del clima para este domingo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

El SMN anticipa una jornada de domingo fría, con temperatura mínima de 3° y máxima de 10°, con vientos del sudeste y cielo parcialmente nublado.

La semana seguirá fresca, aunque con un ascenso de temperatura que tendrá su pico el jueves, con una máxima de 20°, mientras el cielo se irá despejando con el correr de los días.

Volvió el frío al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Volvió el frío al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Noticia en desarrollo.-

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