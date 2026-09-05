Javier Milei pierde la calle online: el derrumbe del ecosistema libertario digital

En lo que va del 2026, los principales referentes vinculados al oficialismo caen en engagement en redes sociales y los canales de YouTube promedian menos reproducciones. ¿Puede impactar en las elecciones de 2027?

Sería difícil argumentar que en los últimos años la tropa libertaria no manejó la agenda de la discusión pública digital. Comandados por el estratega asesor, la defensa irrestricta al primero diputado nacional y después presidente Javier Milei mostraba pocas fisuras. Si el crecimiento de la novedad le dio lugar a nuevos personajes que hacían de la incorrección política su principal activo viral, la masividad del triunfo generó las condiciones necesarias para acelerar su discurso a máxima velocidad. Pero lo nuevo se vuelve viejo rápido. Y cansa, más cuando las narrativas dejan de tener un correlato con la realidad.

Si el 2023 fue el año del boom y el 2024 de la consolidación, el 2025 fue el inicio de un descenso que se derrama sobre 2026. Un informe de la consultora AdHoc confirma la percepción de cualquier usuario que habita con asiduidad X: las cuentas que generan contenido alrededor de Milei no solo lo mencionan menos, sino que las interacciones también se derrumban . El mercado, parece, está bearish.

Según el relevamiento realizado entre 15 de las cuentas libertarias más relevantes, las interacciones recogidas por sus comunidades al mencionar al Presidente cayeron de un promedio de 6 millones por mes a 3,5 millones , casi un 50%. A su vez, también bajó la cantidad de veces que lo mencionan: de más de 5 mil veces a poco más de 3.600. De hecho, Milei también habla menos sobre sí mismo: el promedio de automenciones en julio mostró un descenso del 28,4% con respecto al 26. ¡Ciao!

YouTube también muestra una baja en el impacto de los contenidos generados por los principales creadores que responden a esa ala política. A Carajo, comandado por Daniel Parisini, conocido popularmente como Gordo Dan, y segundeado por gran parte de la juventud libertaria, no lo viene acompañando la audiencia en este año.

Un análisis exhaustivo del canal exhibe que el promedio de reproducciones y la media de reproducciones cayeron casi un 3% de 2025 a 2026, pero quizás más preocupante sea el derrumbe del techo: pasó de tener el video más visto en 2025 con más de 523 mil reproducciones (una visita de Manuel Adorni a La Misa a la que luego asistió Milei), a uno con poco más de 285 mil en 2026 (un repaso de Diego Recalde sobre la Masacre de Pilagá). Casi la mitad.

Informe confeccionado con datos propios. C5N

Vale aquí una línea cualitativa más que cuantitativa: en el '25, y en plena campaña, el video más visto fue, por diferencia, una extensa charla de seis horas con el Presidente y su por entonces vocero, mientras que apenas un año después solo pudo posicionar una clase de historia de apenas 20 minutos con el foco puesto más en denostar a la oposición. Cuanto más lejos de la coyuntura política actual, mejor. ¿Por qué?

Según muestra AdHoc, la respuesta está a la vista: los problemas judiciales que empezaron con la causa $LIBRA y que se extendieron en 2026 con el avance de la investigación por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la renuncia de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete en medio de un caso de presunto enriquecimiento ilícito solo lograron profundizar la caída y obligaron a migrar la táctica de la defensiva a la ofensiva.

El pico de las menciones de Milei pasaron de 13 millones en febrero de 2025 a 3,7 millones en junio de 2026. AdHoc

Un ejemplo en relación a esto: Neura, el canal que conduce Alejandro Fantino, tuvo su pico en 2025 con una extensísima entrevista a Milei que alcanzó el millón y medio de reproducciones (casi 3 millones si se contabilizan dos cortes diferentes de video). En 2026, con la exclusiva más buscada con Adorni en medio del escándalo por el vuelo de su esposa a EEUU y las dudas sobre la adquisición y remodelación de al menos dos propiedades, solo rozó las 300 mil vistas.

Informe confeccionado con datos propios. C5N

Elecciones 2027: ¿impacta la caída de la conversación digital sobre Javier Milei?

Un informe de QSocial asegura que 3 de cada 10 votantes de La Libertad Avanza desaprueban la gestión del Presidente y estima que un 12% del electorado son “arrepentidos libertarios”. Dentro de ese 30%, casi el 90% cree, además, que el ajuste, principal lema de campaña en 2023, no valió la pena, mientras que un 60% estima que su reelección podría ser peor para el país.

Según Pulsar, el observatorio de la Universidad de Buenos Aires (UBA) especializado en opinión pública, Milei tuvo en julio su más bajo nivel de aprobación social: apenas un 34%, dato que viene en descenso desde enero y que se cayó de más del 40% que promedio durante todo el 2025.

El punto más alto de la aprobación de Milei rozó el 50% en 2024. Pulsar

Causa o consecuencia, el “ningunismo” ha regresado al centro de la escena nacional. Falta más de un año para las elecciones, sí, pero el desinterés vuelve a ser refugio. Según Pulsar, un 42% no se identifica con ningún partido o espacio, el valor más alto desde 2023. Yo, argentino. Y quien le hable a ese electorado podría tener un pie más adelante en la carrera presidencial.

El desgaste de ser gobierno en la opinión pública se potencia ante la falta de resultados, especialmente económicos, y el rol de las redes sociales, fundamental para el ascenso mileísta en su doble hazaña electoral, puede serlo también para su potencial descenso en 2027.