Proyectos en las Islas Malvinas: una de las grandes empresas petroleras anunció su baja Se trata de SLB, que emitió un comunicado este sábado donde anunció que "no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos". Por Agregar C5N en









El Gobierno habia anunciado sanciones a las empresas que participen de proyetos en las Islas Malvinas.

SLB, una de las grandes empresas mundiales de servicios petroleros, confirmó este sábado que no formará parte de los proyectos de explotación hidrocarburíferos en las Islas Malvinas. La noticia se conoce luego de que el presidente Javier Milei anunciara por cadena nacional sanciones a aquellas compañías que lo dispongan.

“SLB, en atención a lo establecido por Decreto 868/26 del Poder Ejecutivo Nacional, informa que no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes. En este sentido, SLB reafirma su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes”, detalla el comunicado oficial dado a conocer por la sucursal local Schlumberger Argentina S.A.

La compañía, autodefinida en su web como “una empresa global de tecnología que impulsa la innovación energética para un planeta equilibrado”, cuenta con una activa participación en más de 100 países donde provee servicios y soluciones digitales y tecnológicas a escala en petróleo y gas, “para descarbonizar industrias y desarrollar y ampliar nuevos sistemas energéticos que aceleren la transición energética”.

SLB emitió un comunicado este sábado. Pese al anuncio, SLB ya estaba al margen del proyecto Sea Lion, impulsado por la empresa israelí Navitas Petroleum (65%) y la británica Rockhopper Exploration (35%), que el viernes ya se habían expresado al señalar que las sanciones impuestas por el Gobierno no modificarán su cronograma de inversiones y seguirán adelante con el proyecto petrolero en las Islas Malvinas.

El Gobierno inició el proceso de sanciones contra empresas que operan en las Islas Malvinas La medida se fundamenta en la presunta violación del artículo 2° de la Ley 26.659, que establece restricciones para las personas físicas y jurídicas que desarrollen actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en áreas sujetas a la legislación argentina.

El alcance de la disposición también contempla a los accionistas de las compañías involucradas y a las empresas que les presten servicios, de acuerdo con lo informado por la Oficina del Presidente, que presentó la decisión como parte de las acciones oficiales para defender los derechos argentinos sobre el archipiélago. Las 45 empresas y personas alcanzadas por el proceso sancionatorio La documentación oficial contempla a 45 personas humanas y jurídicas vinculadas con las actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas y su entorno marítimo. El listado incluye licenciatarias, accionistas, proveedores estratégicos y firmas que brindan servicios o asesoramiento a las compañías involucradas. Reino Unido Navitas Petroleum Development and Production Limited — señalada como ilegítima licenciataria.

— señalada como ilegítima licenciataria. Navitas Petroleum Atlantic Limited — señalada como ilegítima licenciataria.

— señalada como ilegítima licenciataria. Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited — señalada como ilegítima licenciataria.

— señalada como ilegítima licenciataria. Rockhopper Exploration (Oil) Limited — señalada como ilegítima licenciataria.

— señalada como ilegítima licenciataria. Aedos Advisers (London) LLP — accionista de Rockhopper Exploration PLC.

— accionista de Rockhopper Exploration PLC. Samuel Moody — accionista de Rockhopper Exploration PLC.

— accionista de Rockhopper Exploration PLC. William Rees Perry — accionista de Rockhopper Exploration PLC.

— accionista de Rockhopper Exploration PLC. Interactive Investor Limited — accionista de Borders & Southern.

— accionista de Borders & Southern. Mr Newlands — accionista de Borders & Southern.

— accionista de Borders & Southern. Hargreaves Lansdown Asset Management Limited — accionista de Borders & Southern.

— accionista de Borders & Southern. Borders & Southern Falkland Islands Limited — señalada como ilegítima licenciataria.

— señalada como ilegítima licenciataria. Noble Corporation — identificada como proveedor estratégico de infraestructura. Israel Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd — accionista de Navitas Petroleum LP.

— accionista de Navitas Petroleum LP. Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd — accionista de Navitas Petroleum LP.

— accionista de Navitas Petroleum LP. The Phoenix Holdings Ltd / Phoenix Financial Ltd / The Phoenix Investments House Ltd — accionista de Navitas Petroleum LP.

— accionista de Navitas Petroleum LP. Meitav Investment House Ltd — accionista de Navitas Petroleum LP.

— accionista de Navitas Petroleum LP. Gideon Abraham Tadmor Cohen — accionista de Navitas Petroleum LP.

— accionista de Navitas Petroleum LP. Yacob Katz — accionista de Navitas Petroleum LP.

— accionista de Navitas Petroleum LP. Jonathan Akiva Sternberg — accionista de Navitas Petroleum LP.

— accionista de Navitas Petroleum LP. Boaz Yoel Cohen Tadmor — accionista de Navitas Petroleum LP.

— accionista de Navitas Petroleum LP. Amit Kornhauser — accionista de Navitas Petroleum LP.

— accionista de Navitas Petroleum LP. Noked Capital Ltd — accionista de Rockhopper Exploration PLC.

— accionista de Rockhopper Exploration PLC. Exodus Management Israel Ltd (Brosh Capital Partners LP y Brosh Equity Partners LP) — accionista de Rockhopper Exploration PLC.

— accionista de Rockhopper Exploration PLC. Ion Fund Management Ltd — accionista de Rockhopper Exploration PLC.

— accionista de Rockhopper Exploration PLC. Moshe Peterburg — accionista de Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. Canadá Alan Brimacombe — accionista de Borders & Southern.

— accionista de Borders & Southern. JHI Associates Inc. — señalada como ilegítima licenciataria.

— señalada como ilegítima licenciataria. JHI Falklands Inc. — señalada como ilegítima licenciataria.

— señalada como ilegítima licenciataria. Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd — accionista única de JHI.

— accionista única de JHI. CIBC Asset Mgt. — accionista de Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. Estados Unidos First Eagle Investment Management LLC — accionista de Noble Corporation y Seatrium Limited.

— accionista de Noble Corporation y Seatrium Limited. Vanguard Portfolio Management LLC — accionista de Noble Corporation y Seatrium Limited.

— accionista de Noble Corporation y Seatrium Limited. Dimensional Fund Advisors LP — accionista de Noble Corporation, Seatrium Limited y Bristow Group Inc.

— accionista de Noble Corporation, Seatrium Limited y Bristow Group Inc. Netherland, Sewell & Associates, Inc. (NSAI) — analistas y asesores corporativos. Islas Vírgenes Británicas Zila Corporation — accionista de Borders & Southern. Suecia Avanza Bank Holding AB — accionista de Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. Kazajistán Askar Alshinbayev — accionista de Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. Sudáfrica Coronation Fund — accionista de Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. Islas del Canal de Jersey Westmount Energy Limited — accionista de Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. Dinamarca AP Moller Holding A/S — accionista de Noble Corporation y Seatrium. Países Bajos Fugro NV — proveedor de servicios. Origen sin especificar Mr H Mason — accionista de Borders & Southern.