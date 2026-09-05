5 de septiembre de 2026 Inicio
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Tras el mensaje de Javier Milei, Boris Johnson pidió refuerzos militares en las Islas Malvinas

El exprimer ministro publicó una nota en Daily Mail donde le reclama a Andy Burnham el envío al archipiélago de aviones, tropas y barcos. Además, calificó al Presidente como un "anglófilo y admirador de Thatcher” y aclaró que la postura de Estados Unidos es "técnicamente neutral”.

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Boris Johnson se refirió sobre la cuestión Malvinas. 

Boris Johnson se refirió sobre la cuestión Malvinas. 

Télam

En un nuevo capítulo de la tensión discursiva con Reino Unido por las Islas Malvinas, el exprimer ministro británico Boris Johnson cuestionó la cadena nacional brindada el jueves por el presidente Javier Milei y pidió reforzar con militares, aviones y barcos. Además, calificó al mandatario como un "anglófilo y admirador de Thatcher” y aclaró que la postura de Estados Unidos es "técnicamente neutral".

El Gobierno habia anunciado sanciones a las empresas que participen de proyetos en las Islas Malvinas. 
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Así lo expresó en una columna publicada en el diario Daily Mail, donde entiende que Milei aprovechó los dichos de Donald Trump para para endurecer su discurso sobre el reclamo argentino.

El artículo, titulado "Burnham debe tomar las riendas y enviar refuerzos a las Malvinas, ¡YA!", Johnson le pide al actual primer ministro británico que afirme que las islas son británicas y demuestre ese compromiso con el envío inmediato de más personal militar.

En su análisis, Johnson entiende que los anuncios realizados por Javier Milei en cadena nacional, la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y la aplicación de sanciones a empresas petroleras que tengan intenciones de operar en las Islas Malvinas, está emparentado con un mensaje electoral a casi un año de las elecciones presidenciales donde considerar necesario "avivar el sentimiento público mediante el nacionalismo tradicional".

Incluso, calificó como "improbable" que Argentina intente volver a atacar las Islas Malvinas. Aunque, dejó en claro la existencia de señaló un riesgo mayor de “algún tipo de provocación” que podría llevar, según su interpretación, en “otro trágico error de cálculo argentino”.

Qué sanciones habrá para las empresas petroleras que operen en las Islas Malvinas

Para quienes incumplan la Ley, las sanciones incluyen:

  • Inhabilitación por el plazo de 5 a 20 años.
  • Cese de las concesiones hidrocarburíferas (en caso de poseerlas), que se revertirán al Estado nacional o a los estados provinciales, según corresponda.
  • Cese inmediato de las exenciones, facilidades impositivas o previsionales que se le hubieran concedido.
  • Prisión de 5 a 10 años, multa equivalente al valor de mercado de 20 mil a 100 mil barriles de petróleo crudo (WTI) e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para realizar cualquier actividad comercial para el que, sin autorización de la autoridad competente, encargare o realizare cualquier actividad de búsqueda de hidrocarburos.
  • Prisión de 10 a 15 años, multa equivalente al valor de mercado de 150 mil a 1.5 millones de barriles de petróleo crudo (WTI) e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para realizar cualquier actividad comercial para el que, sin autorización, encargare o realizare cualquier actividad de extracción de hidrocarburos, o su transporte o almacenamiento.
  • En el caso de las personas jurídicas, las sanciones también pueden incluir la suspensión total o parcial de actividades por hasta 10 años; la suspensión para participar en concursos o licitaciones de obras o servicios públicos por hasta 10 años, y la cancelación de la personería.

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