5 de septiembre de 2026 Inicio
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Sorpresa en el Gran Premio de Monza de la Fórmula 1: Pierre Gasly hizo la pole y Franco Colapinto largará séptimo

Tras quitarle el podio logrado en Mónaco por una sanción, el piloto francés marcó el mejor registro en la clasificación en Italia. El representante argentino tuvo una buena tarea y consiguió su mejor posición de largada.

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Colapinto estrenó mejoras en su A526.

Colapinto estrenó mejoras en su A526.

Franco Colapinto consiguió su mejor clasificación en la Fórmula 1: largará en el séptimo lugar del Gran Premio de Monza de la Fórmula 1. Sin embargo, la gran sorpresa la dio su compañero de Alpine, el francés Pierre Gasly, quien logró la pole position por primera vez en su trayectoria.

El italiano bancó al argentino tras la renovación de contrato por un año en Alpine.
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El francés, en medio del escándalo tras la quita del tercer puesto en Mónaco, firmó una clasificación formidable al quedarse con la pole position a bordo del Alpine con un tiempo de 1:21.786 en la Q3, aprovechando al máximo el paquete de mejoras que la escudería de Enstone introdujo en su monoplaza. El francés iniciará la carrera en el primer lugar, secundado en la grilla de partida por George Russell (Mercedes) y Oscar Piastri (McLaren).

La jornada fue consagratoria para el equipo francés gracias a la destacada actuación de Franco Colapinto, quien alcanzó el mejor resultado clasificatorio de su trayectoria en la categoría. El piloto argentino registró un tiempo de 1:22.220 que le valió el 8° puesto en pista, pero avanzará a la 7° posición de salida a la sanción de Kimi Antonelli.

El joven de Pilar dejó además una marca sobresaliente durante la tanda al adueñarse del récord absoluto en el Sector 1 de la clasificación con un tiempo de 26.779 segundos durante la Q2. De esta forma, Colapinto compartirá la cuarta fila de la grilla junto al británico Lando Norris para la carrera dominical de 53 vueltas en el trazado italiano.

Cómo le fue a Franco Colapinto en la última práctica libre

A bordo de su monoplaza con el paquete de mejoras introducido para este fin de semana, Colapinto completó una tanda muy consistente y se ubicó a solo 0.203 segundos de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien finalizó 9° (1:22.898). El resultado de ambos corredores dentro del top 10 confirma las buenas sensaciones del equipo de Enstone de cara a la prueba de clasificación.

La última sesión de ensayos en el trazado italiano quedó liderada por George Russell (1:22.219), seguido por Lewis Hamilton y Max Verstappen, mientras que el líder del campeonato, Kimi Antonelli, se ubicó en el cuarto lugar.

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Monza de la Fórmula 1

Sábado 5 de septiembre

Clasificación: 11.00

Domingo 6 de septiembre

Carrera a 53 vueltas: 10.00

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica)

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