¿Le fue infiel? La inesperada confesión de La Joaqui que salpicó a Luck Ra

La cantante abrió su corazón en medio de un debate sobre la infidelidad: contó todas las veces que la engañaron y sorprendió a sus compañeras.

La Joaqui estuvo estuvo este sábado en PLP, el programa de streaming del que forma parte junto a Flor Jazmín Peña, y sorprendió al referirse a las infidelidades que sufrió a lo largo de sus relaciones amorosas.

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Todo surgió durante una charla con sus compañeras, en la que Joaquina terminó hablando sobre las infidelidades dentro de la pareja. La conversación avanzó y la cantante contó una experiencia personal que, según sus palabras, se repitió varias veces y en distintos vínculos.

En ese momento reveló un dato que llamó especialmente la atención. "Como hago RKT asumen que los voy a engañar, pero eso no pasa. De hecho, nunca tuve un vínculo en el que no me engañen hasta el día de hoy", aseguró Joaquina, dejando entrever que el cantante cordobés también le habría sido infiel.

La cantante continuó profundizando en su postura y explicó por qué ella jamás fue infiel. "Yo nunca engañé a nadie porque no me excita la deslealtad, no porque soy buena", aseguró. Si bien reconoció haber sido engañada, no dio nombres ni confirmó que estuviera hablando de Luck Ra.

"Ay, Dios, chicos, necesito que me dejen vivir, no todos los caminos conducen a Roma", disparó La Joaqui, buscando frenar las especulaciones y dejar en claro que no necesariamente estaba hablando de una persona puntual cuando contó sus experiencias con las infidelidades.

La Joaqui y Callejero Fino filmando la primera canción de la artista tras su ruptura con Luck Ra.

La Joaqui adelantó su nueva canción y lanzó una filosa indirecta

Durante una nueva emisión del programa que conduce en Luzu TV, la artista adelantó parte de lo que sería su vuelta al RKT. Flor Jazmín fue quien le propuso compartir un tramo del tema en vivo y, sin vueltas, la intérprete aceptó: "Me mandaste a re tocar el arpa, pero cuando te enteres quién me acompañó, te morís". Inmediatamente, sus compañeras reaccionaron al aire y comenzaron a bailar al ritmo de la canción.

Al parecer, se quedaron con ganas de escuchar más, porque la pareja de Nicolás Occhiato le pidió a la cantante que compartiera otro fragmento del tema. Entonces, mientras Joaquina buscaba el archivo, deslizó: "Mi animal espiritual favorito soy yo cuando sano. Me caigo muy bien cuando estoy emocionalmente estable", dejando entrever que ya estaría transitando un momento más positivo tras la polémica separación.

La Joaqui adelantó su nuevo tema en #SabadoDePLP:



“De tín marín de do pingüé, si no te valora ese gil, quién se cree?” pic.twitter.com/mLNOAFNjCi — Fefe (@fedeebongiorno) August 29, 2026

En ese sentido, agregó: "Te pueden haber hecho cualquier cosa, pero no hay chance de que vos pongas esto a la mañana, estés yendo a tu trabajo y no se te pase. Porque no podés estar triste escuchando RKT".

Así como la cantante se animó a un cambio de look para dejar atrás su noviazgo con Luck Ra, también reprodujo otro tramo que grabó con palito incluido: "Ni fu, ni fa. Se viene, se va. El amor al piso y los cul... también. De tin marín, de do pingüé, si no te valora... Ese gil, ¿quién se cree? Corta".

"Quedan todos pintados, sin brocha. Me pongo re zorra si se anocha, vos sabés que tu novia es re rocha. De lunes a viernes, cariñosa. Sábado y domingo, mentirosa. No me mires así que me pongo mimosa", reprodujo la cantautora antes de incluir un guiño a las chicas de PLP en una de las estrofas del tema: "Me levanto girosa y mando un mensaje al grupo de las chicas superpoderosas".