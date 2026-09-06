Convocan a la Marcha del Orgullo en Buenos Aires: cuándo será y cuáles son los principales reclamos

Las organizaciones LGBTINB+ se movilizarán el sábado 7 de noviembre desde Plaza de Mayo hasta el Congreso, con pedidos por una reparación histórica para travestis y trans adultas mayores y críticas al Gobierno, bajo una contundente consigna: "El orgullo al poder. El odio al carajo".

La próxima Marcha del Orgullo de la comunidad LGBTINB+ tendrá lugar el sábado 7 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, con una concentración en Plaza de Mayo y destino final en el Congreso, donde las organizaciones buscarán visibilizar sus principales demandas y reclamar respuestas frente a distintas problemáticas que atraviesan al colectivo.

La convocatoria corresponde a la 35ª edición, que este año tendrá una marcada impronta política y reivindicativa, con consignas vinculadas a los derechos de la diversidad sexual, la reparación histórica y el rechazo a discursos y medidas que las entidades consideran perjudiciales para la comunidad.

El anuncio fue acompañado por una intervención artística y audiovisual sobre una medianera ubicada junto a la avenida 9 de Julio y el edificio del Ministerio de Capital Humano, donde se proyectó la silueta de Eva Perón junto con la consigna central "El orgullo al poder. El odio al carajo" y la inscripción "7N".

La acción también permitió presentar el resto de los ejes que tendrá la jornada: "¡Fuera Milei! Construyamos una alternativa democrática", "Reparación Histórica para travestis y trans adultas mayores" y "35 Orgullos Antifascista y Antirracista", según informaron el Frente Orgullo y Lucha y la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo-Línea Histórica (COMO-LH).

Desde la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), su secretaria e integrante de la Comisión Organizadora, María Laura Olivier, explicó que las consignas expresan el rechazo a lo que definió como un intento de "borramiento" de la comunidad LGBTINB+ como actor social relevante y cuestionó las políticas y discursos de odio promovidos por el gobierno de Javier Milei.

En ese sentido, Olivier repasó los principales ejes de la convocatoria y destacó el reclamo por una convivencia democrática, la reparación histórica para personas travestis y trans adultas mayores y la construcción de una alternativa frente al actual escenario político, además de la consigna que resume el espíritu de la jornada: "El orgullo al poder. El odio al carajo".

Martín Canevaro, presidente de 100% Diversidad y Derechos, planteó que la movilización también buscará ampliar el debate hacia el conjunto de la sociedad: "Además de seguir movilizándonos en defensa de los derechos de las mujeres y personas LGBTINB+, reclamamos y proponemos al conjunto de la sociedad la construcción de una alternativa democrática", expresó.

El dirigente vinculó ese planteo con la necesidad de recuperar, según sus palabras, "un proyecto de justicia social, convivencia plural y respeto por la diversidad sexual", frente a lo que describió como un proyecto "reaccionario y colonial", en una definición que suma una dimensión política más amplia a los reclamos específicos de la comunidad.

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Por qué la comunidad LGBTINB+ vuelve a marchar contra Javier Milei

Para Angie Cano, integrante de la asociación civil deportiva GAPEF —que forma parte de la Federación Argentina LGBT (FALGBT), integrante de la COMO—, uno de los principales puntos de inflexión fue el discurso pronunciado por Milei en el Foro Económico Mundial de Davos, que derivó en una respuesta inmediata de distintos sectores.

"De ahí surgió la marcha antifascista: de un día al otro se armó una asamblea y se empezó a convocar gente de la comunidad LGBT, y salimos a marchar en contra de esos dichos", recordó Cano sobre aquella movilización, que marcó un antecedente para la organización de nuevas acciones de rechazo a las expresiones del Presidente.

La referente también puso el foco en las dificultades que atraviesan las organizaciones deportivas que trabajan por la diversidad y la inclusión, especialmente por la falta de recursos y espacios: "Es muy difícil conseguir un espacio, una cancha, una pileta; todo este Gobierno nos lo niega", afirmó.

A pesar de ese escenario, Cano destacó la continuidad del trabajo de las entidades y el crecimiento de sus actividades gracias al compromiso de sus integrantes. "Sale del pulmón de la gente que está en la asociación y, a pesar del odio que nos tiene, estamos y seguimos creciendo", aseguró.

Por último, planteó que la próxima movilización será una oportunidad para reforzar el mensaje político de la convocatoria y defender la visibilidad del colectivo y ratificó la consigna principal: "Hay que llevar más fuerte el discurso de 'el orgullo al poder y el odio al carajo' para que dejen de invisibilizarnos", concluyó.

Vista aérea de la Marcha del Orgullo en la 9 de Julio. Web

El reclamo por una reparación histórica

Uno de los ejes centrales estará puesto en las personas travestis y trans adultas mayores, un colectivo que las organizaciones consideran especialmente afectado por la violencia estatal y la exclusión social, con consecuencias que persisten durante la vejez y dificultan el acceso a derechos básicos.

La activista travesti Marcela Tobaldi, presidenta de la Asociación Civil La Rosa Naranja, reclamó una reparación histórica para quienes atravesaron esas situaciones y señaló: "Aun en este contexto adverso sostenemos nuestra agenda reivindicativa", al tiempo que advirtió sobre la situación de extrema vulnerabilidad social y abandono que atraviesan muchas personas.

Tobaldi remarcó que las personas travestis y trans adultas mayores que sobrevivieron a la violencia estatal por motivos vinculados con su identidad de género "merecen un nuevo tiempo de reconocimiento social, inclusión y acceso a la salud", tres demandas que formarán parte de los reclamos que las organizaciones llevarán a la movilización del 7 de noviembre.