Las reacciones tras los anuncios de Javier Milei sobre las Malvinas

Causa Malvinas: qué dice la Ley de Hidrocarburos que el Gobierno buscará modificar

El presidente Javier Milei anunció que su gestión buscará modificar la Ley 26.659, conocida como Ley de Hidrocarburos, para endurecer y ampliar las sanciones contra las empresas que participen en explotaciones petroleras en la Cuenca Malvinas, como en el caso del proyecto Sea Lion que impulsan Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development.

Durante la cadena nacional de este jueves, Milei adelantó que enviará al Congreso un Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que, entre otros puntos, modificará la Ley 26.659. Sancionada en marzo de 2011, durante la gestión de Cristina Kirchner, la norma prohíbe "desarrollar actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin haber obtenido la habilitación pertinente emitida por autoridad competente argentina".