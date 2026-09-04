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Repercusión en el mundo

Las reacciones tras los anuncios de Javier Milei sobre las Malvinas

El Presidente realizó una serie de avisos a través de cadena nacional. Los principales residen en el aumento del presupuesto de defensa y también las sanciones a empresas que exploten recursos en el territorio.

- 4 de septiembre 2026 - 14:10
El mandatario también apuntó contra los sectores que impulsaron la agenda de género en el país.

El mandatario también apuntó contra los sectores que impulsaron la agenda de género en el país.

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El día después, las repercusiones al discurso del presidente Javier Milei en cadena nacional, en el que llevó adelante una serie de anuncios en torno a la soberanía de las Islas Malvinas y donde reafirmó que es “la causa más importante y sagrada” de los argentinos, genera repercusión en el ámbito político y económico.

Durante su alocución, el mandatario anticipó la confección de un proyecto de ley con sanciones más duras contra empresas que operen en el archipiélago. También destacó el contexto internacional tras las declaraciones de Donald Trump, que abrió la puerta a revisar el respaldo histórico de Estados Unidos al Reino Unido.

La medida apunta a casos recientes como el buque británico VS Promise en Ushuaia y el proyecto petrolero Sea Lion, y busca reforzar la presión económica sobre actores vinculados al Reino Unido.

Acompañado por su gabinete en el mensaje grabado en Casa Rosada, el mensaje buscó mostrar unidad política y reposicionar la causa Malvinas independientemente de las cuestiones ideológicas, en medio de tensiones internas y críticas económicas.

Causa Malvinas: qué dice la Ley de Hidrocarburos que el Gobierno buscará modificar

El presidente Javier Milei anunció que su gestión buscará modificar la Ley 26.659, conocida como Ley de Hidrocarburos, para endurecer y ampliar las sanciones contra las empresas que participen en explotaciones petroleras en la Cuenca Malvinas, como en el caso del proyecto Sea Lion que impulsan Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development.

Durante la cadena nacional de este jueves, Milei adelantó que enviará al Congreso un Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que, entre otros puntos, modificará la Ley 26.659. Sancionada en marzo de 2011, durante la gestión de Cristina Kirchner, la norma prohíbe "desarrollar actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin haber obtenido la habilitación pertinente emitida por autoridad competente argentina".

Qué dijo la prensa británica tras los anuncios de Javier Milei sobre las Islas Malvinas

El discurso que Javier Milei brindó este jueves por cadena nacional generó inmediatas repercusiones en medios del Reino Unido, que analizaron sus anuncios sobre las Islas Malvinas y el escenario abierto por Donald Trump tras poner en duda el respaldo histórico de Estados Unidos a Londres sobre la soberanía del archipiélago.

En una columna publicada por Sky News, un analista británico rechazó la posición argentina y afirmó que cualquier dirigente de este país que sostenga que las Malvinas pertenecen a la Argentina expresa una postura que, según su mirada, "es algo del pasado" y responde a un reclamo sostenido desde hace décadas.

Reino Unido cuestionó el discurso de Javier Milei por Malvinas y le respondió: "Los isleños eligen ser británicos"

El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, habló luego de la cadena nacional de Javier Milei quien había sostenido que existen “vientos de cambio” favorables a la posición de Argentina, y aseguró que el compromiso del Reino Unido con las Islas Malvinas es “absoluto e inquebrantable”.

A través de las redes sociales, el funcionario emitió un comunicado en el que expuso su postura y aseguró que hay conflictos en el gobierno de Milei: “La declaración de Milei durante la noche nos dice más sobre la política interna en Argentina que sobre las Islas Malvinas”.

Y agregó: “Las Malvinas son británicas porque los isleños de las Malvinas eligen ser británicos. Nuestro compromiso con las Malvinas es absoluto e inquebrantable”.

Operadoras de Sea Lion aseguraron que las medidas de Milei por Malvinas "no tendrán efectos materiales", pero bajaron las acciones

Las empresas que operan en el proyecto petrolero Sea Lion respondieron a las medidas de Javier Milei y aseguraron que “no tendrán efectos materiales”, pero después se confirmó que cayeron las acciones de Navitas y Rockhopper en la Bolsa de Londres y Tel Aviv.

Las firmas cuentan con licencia para operar en Sea Lion y difundieron una declaración en conjunto en la que remarcaron que las autorizaciones otorgadas por el gobierno local de las islas cuentan con respaldo.

El Gobierno advirtió que las empresas que operen en Malvinas serán excluidas de Vaca Muerta

Tras el anuncio del presidente Javier Milei sobre las sanciones a empresas que exploten recursos en las Malvinas, el canciller Pablo Quirno advirtió que las compañías que operen en la región sin autorización tendrán que elegir entre esa actividad o su participación en proyectos estratégicos del país, como Vaca Muerta.

El canciller en diálogo con radio Mitre también habló de "una causa nacional que está en el centro del corazón" de la sociedad argentina y, sobre el apoyo de Chile, sostuvo que "parte de lo que es este proceso es justamente hablar con nuestros países hermanos para que entiendan la gravedad de la situación. "La discusión entre el presidente Milei con Kast resultó justamente en que Chile también va apoyar a la Argentina en caso que quieran utilizarlos a ellos como apoyo logístico para las Malvinas".

Javier Milei convocó a un frente político común para defender la soberanía de las Islas Malvinas

El presidente Javier Milei convocó este jueves por la noche a todo el arco político a conformar un frente común por la soberanía de las Islas Malvinas, durante un mensaje grabado emitido por cadena nacional. La iniciativa del jefe de Estado representó un giro de perfil e institucional dentro de su gestión, al proponer una tregua a la oposición con el objetivo de unificar la postura diplomática del país ante el escenario internacional.

Acompañado por los integrantes de su Gabinete y los principales referentes parlamentarios, el mandatario centró su discurso en el reclamo sobre el archipiélago. El planteo oficial se produjo en medio de un contexto geopolítico de alta sensibilidad, posterior a los movimientos diplomáticos recientes y a las declaraciones del líder estadounidense Donald Trump sobre un eventual apoyo de Washington al reclamo argentino.

"Nos tocó una guerra y la perdimos": qué decía Milei de Margaret Thatcher y la autodeterminación de los isleños

El discurso por cadena nacional del presidente Javier Milei, en defensa del reclamo soberano sobre las Islas Malvinas, puso de nuevo el foco de atención en sus históricas y polémicas declaraciones previas. Las contradicciones del mandatario se remontan, principalmente, al debate presidencial de 2023 previo al balotaje frente a Sergio Massa, donde se reavivó la discusión sobre su confesa admiración hacia Margaret Thatcher, a quien en diversas oportunidades consideró una "ídola" y catalogó como una "gran líder de la humanidad", y su respaldo a la autodeterminación de los isleños.

Durante aquel debate, Milei justificó su posición equiparando a la "Dama de Hierro" con figuras históricas como Ronald Reagan, Winston Churchill y Charles de Gaulle por su rol en la caída del Muro de Berlín. Ante la confrontación de Massa, quien le recordó que Thatcher es una enemiga indiscutible de la Argentina por haber ordenado el hundimiento del crucero ARA General Belgrano fuera de la zona de exclusión militar -acción en la que murieron 323 marinos argentinos-, el libertario minimizó el cuestionamiento ensayando polémicas analogías futbolísticas con Johan Cruyff y Kylian Mbappé, concluyendo con la frase: "Nos tocó una guerra y esa guerra la perdimos".

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