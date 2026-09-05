5 de septiembre de 2026 Inicio
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Julia Strada cuestionó la postura de Milei sobre Malvinas: "Es por el mal resultado en las encuestas"

La diputada de Unión por la Patria criticó el "giro político y oportunista" del presidente Javier Milei sobre la causa Malvinas, al calificarlo como una maniobra por conveniencia política. Advirtió que el mandatario busca impacto mediático con leyes que ya están vigentes desde el gobierno de Cristina Kirchner.

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La diputada Julia Strada criticó la postura de Javier Milei sobre Malvinas.

C5N

La diputada nacional Julia Strada visitó los estudios de TVR, en C5N, y criticó la postura de Javier Milei sobre Malvinas. Luego de que el Presidente advirtiera en cadena nacional sobre el peligro del proyecto petrolero Sea Lion y anunciara un endurecimiento de las sanciones contra las empresas involucradas, la legisladora calificó la medida como una maniobra por conveniencia política: "Es por el mal resultado en las encuestas".

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La dirigente política estuvo como invitada este sábado en el ciclo de actualidad y humor político con la conducción de Juan Di Natale y Carolina Papaleo, donde sugirió que el "giro político y oportunista" del Gobierno sobre la soberanía de las islas y sus recursos naturales responde a una necesidad electoral por la caída de la imagen del mandatario.

"Sería una pena comprobar con el paso del tiempo que esto es un giro discursivo y oportunista porque en las encuestas le está yendo muy mal", sentenció la invitada. "Sería una pena comprobar con el paso del tiempo que esto es un giro discursivo y oportunista porque en las encuestas le está yendo muy mal", sentenció la invitada.

Strada también advirtió que las herramientas legales para perseguir, embargar y sancionar a las petroleras inglesas que operan ilegalmente en Malvinas ya existen. "La normativa del año 2011 y 2013 del gobierno de Cristina (Kirchner) es extraordinaria; por ejemplo, establece penas en barriles de petróleo para aquellas empresas petroleras extranjeras, inglesas, que perforen en nuestra plataforma continental. Lo nuevo sería que se aplique", ironizó.

La dirigente peronista recordó la inacción previa del Gobierno respecto a la extracción offshore del proyecto Sea Lion, que anunció sus operaciones en Malvinas sin autorización argentina. "¿Por qué no aplicó ninguna condena contra las empresas petroleras del proyecto Sea Lion cuando se anunció en diciembre de 2025? Entonces no hizo nada", cerró la legisladora.

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