El participante de Survivor que perdió una pierna en un accidente demandó al reality

El incidente ocurrió mientras el joven de 22 años realizaba pesca submarina en Republica Dominicana. ¿Cómo se encuentra una de las estrellas del reality?

Stavros Floros, el joven que participó en la temporada 13 de la versión griega de Survivor, emitida a principios de este año, reclama una indemnización millonaria luego de sufrir la amputación parcial de una pierna en un accidente, hecho que ocurrió fuera de las competencias del reality.

El joven demandó a los productores por u$s100 millones, asegurando que son responsables del accidente que sufrió practicando pesca submarina y que resultó en la amputación de parte de su pierna izquierda, según los documentos obtenidos por TMZ.

El hecho ocurrió el 11 de mayo, cuando Floros practicaba pesca submarina durante un descanso del rodaje en la isla Saona. De acuerdo con la productora AcumMedya, el joven estaba "buceando sin boya de señalización en una zona frecuentada por embarcaciones turísticas" cuando un barco lo golpeó accidentalmente.

De acuerdo con la información que trascendió, Stavros fue golpeado por la hélice de un barco turístico y, debido a eso, le tuvieron que amputar la pierna izquierda por encima de la rodilla que, según él, se perdió en el océano.

Luego del hecho, fue trasladado a un hospital en Miami, donde permaneció internado dos meses y fue sometido a múltiples cirugías. La estrella del reality aseguró que "un torniquete aplicado por un desconocido a bordo del barco turístico en cuestión le salvó la vida".

Cómo está Stavros tras el terrible accidente

Por su parte, la productora suspendió las grabaciones e informó que Floros "sufrió lesiones graves en las piernas a causa de las hélices del motor fueraborda de la embarcación, incluyendo la amputación parcial de la pierna izquierda y un traumatismo importante en el tobillo derecho".

De acuerdo con la documentación presentada, el joven sostiene que el accidente estuvo directamente relacionado con la organización y el diseño de la prueba que debía completar aquel día, una versión que contradice el informe previo difundido por la productora.

Según su relato, la producción les había indicado a los participantes que debían pescar con arpón en aguas abiertas, en una zona por la que circulaban embarcaciones turísticas.

Captura de pantalla: internet

Stavros alegó en su demanda que la zona en la que estaban filmando estaba llena de embarcaciones turísticas, pero no había barcos de seguridad para que los concursantes pudieran pescar sin correr peligro. El joven exige que la productora le pague más de u$s100 mil dólares por daños y perjuicios por el incidente que ocurrió bajo su supervisión.