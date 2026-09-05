"Mi guía, mi faro y mi luz": el homenaje de Cris Morena a Romina Yan el día en que hubiera cumplido 52 años En la fecha de cumpleaños de la actriz, la productora la recordó con un carrusel con fotos inéditas de la protagonista de Chiquititas. El video tuvo miles de reproducciones y saludos afectuosos de Benjamín Amadeo y Catherine Fulop, entre otras figuras. Agregar C5N en









Cris Morena recordó a Romina Yan en la fecha de su nacimiento con un emotivo video y fotos inéditas. Redes sociales

En un nuevo aniversario del nacimiento de Romina Yan, Cris Morena la recordó con un emotivo video de las distintas etapas de la actriz, que este 5 de septiembre hubiera cumplido 52 años: "Sos mi guía, mi faro y mi luz. Sos la presencia de nuestra ausencia, como dice Azul…", escribió nombrando a su nieta.

La productora compartió en sus redes un carrusel con fotos y collages que repasan la historia personal y profesional de la hija que tuvo con el reconocido productor de televisión Gustavo Yankelevich, y que trascendió en el espectáculo como la protagonista de Chiquititas, entre otras ficciones exitosas.

La famosa acompañó la publicación en redes sociales con versos de la canción Romina, que compuso para el espectáculo ViveRO, en el Teatro Gran Rex. Las placas recorren los inicios de Romina junto a su familia, su padre y su hermano Tomás Yankelevich, hasta sus trabajos más reconocidos como Chiquititas, Amor mío, B&B y Playhouse Disney.

Una de las frases más conmovedoras es la que nombra a la hija de Yan: "Estás en mi corazón cada segundo de mi vida. Sos mi guía, mi faro y mi luz. Sos la presencia de nuestra ausencia, como dice Azul…", y cerró el posteo con: "Y somos lo que soñamos, como siempre nos decíamos vos y yo… ¡Feliz cumpleaños, hijita bella! Estás y siempre estarás en mí".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cris Morena (@bycrismorena) El afecto de los colegas y amigos del espectáculo Cris Morena recordó a Romina Yan en su cumpleaños. Este sábado 5 de septiembre la actriz, hija de la productora y Gustavo Yankelevich, hubiera cumplido 52 años, y la publicación en redes tuvo miles de reproducciones y muchas expresiones de afecto de figuras de los medios y el espectáculo.