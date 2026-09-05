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"Mi guía, mi faro y mi luz": el homenaje de Cris Morena a Romina Yan el día en que hubiera cumplido 52 años

En la fecha de cumpleaños de la actriz, la productora la recordó con un carrusel con fotos inéditas de la protagonista de Chiquititas. El video tuvo miles de reproducciones y saludos afectuosos de Benjamín Amadeo y Catherine Fulop, entre otras figuras.

Cris Morena recordó a Romina Yan en la fecha de su nacimiento con un emotivo video y fotos inéditas.

Cris Morena recordó a Romina Yan en la fecha de su nacimiento con un emotivo video y fotos inéditas.

Redes sociales

En un nuevo aniversario del nacimiento de Romina Yan, Cris Morena la recordó con un emotivo video de las distintas etapas de la actriz, que este 5 de septiembre hubiera cumplido 52 años: "Sos mi guía, mi faro y mi luz. Sos la presencia de nuestra ausencia, como dice Azul…", escribió nombrando a su nieta.

El actor y modelo tenía una destacada trayectoria en el ámbito de la publicidad.
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La productora compartió en sus redes un carrusel con fotos y collages que repasan la historia personal y profesional de la hija que tuvo con el reconocido productor de televisión Gustavo Yankelevich, y que trascendió en el espectáculo como la protagonista de Chiquititas, entre otras ficciones exitosas.

La famosa acompañó la publicación en redes sociales con versos de la canción Romina, que compuso para el espectáculo ViveRO, en el Teatro Gran Rex. Las placas recorren los inicios de Romina junto a su familia, su padre y su hermano Tomás Yankelevich, hasta sus trabajos más reconocidos como Chiquititas, Amor mío, B&B y Playhouse Disney.

Una de las frases más conmovedoras es la que nombra a la hija de Yan: "Estás en mi corazón cada segundo de mi vida. Sos mi guía, mi faro y mi luz. Sos la presencia de nuestra ausencia, como dice Azul…", y cerró el posteo con: "Y somos lo que soñamos, como siempre nos decíamos vos y yo… ¡Feliz cumpleaños, hijita bella! Estás y siempre estarás en mí".

"Feliz cumple al cielo, abrazo eterno para la familia", escribió Diego Topa, mientras que Benjamín Rojas, surgido de la escuela de talentos de Cris Morena, posteó "Inolvidable Romi", y Catherine Fulop comentó: "¡Te abrazo, Cris, con todo mi corazón! Besos al cielo a Romi en el día de su nacimiento".

La repentina muerte de Romina Yan

Romina Yan falleció a los 36 años debido a un paro cardiorrespiratorio no traumático derivado de un aneurisma, según los datos oficiales. El deceso ocurrió el 28 de septiembre de 2010 en el Hospital Central de San Isidro, tras haberse desvanecido en la vía pública en esa localidad bonaerense luego de realizar actividad física. A pesar de los intentos de reanimación durante 50 minutos por parte de los médicos, ingresó sin signos vitales.

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