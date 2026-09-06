Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 6 de septiembre

El dólar oficial, sin sobresaltos durante la semana. Pexels

El dólar oficial minorista cotiza a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, por lo que se mantienen los valores del cierre del viernes, tras una semana, la primera de septiembre, que acumuló una baja de $5.

En materia política, la Cámara de Diputados viene de darle media sanción a la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó hace dos semanas un plan basado en la utilización de los fondos del ANSES para impulsar los créditos hipotecarios.

Mientras distintas consultoras y economistas modificaron sus perspectivas de crecimiento para Argentina en 2026, las bajaron casi 2%, el presidente Javier Milei sigue defendiendo el plan económico de Gobierno en sus últimas apariciones públicas. Pese a eso, el titular del Banco Central, Santiago Bausilli, había reconocido la situación al afirmar que el ritmo de crecimiento no era el esperado.

El dólar arrancó septiembre sin sobresaltos. Pexels Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense cotiza a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy El dólar blue opera a $1.520 para la compra y a $1.540 para la venta.