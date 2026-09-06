6 de septiembre de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 6 de septiembre

El oficial minorista opera a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación, en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados.

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El dólar oficial

El dólar oficial, sin sobresaltos durante la semana.

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El dólar oficial minorista cotiza a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, por lo que se mantienen los valores del cierre del viernes, tras una semana, la primera de septiembre, que acumuló una baja de $5.

El dólar cotiza arriba de los $1.500. 
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El dólar arrancó septiembre sin sobresaltos.

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Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.520 para la compra y a $1.540 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.508.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.989.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.592,41, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.525,39.

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