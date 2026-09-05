Dos hermanitos del reality terminaron en la cama y protagonizaron un momento íntimo. Ante la situación, el dueño de la casa les llamó la atención.

A pocos días de la gran final de Gran Hermano, Yanina Zilli y Martín protagonizaron un inesperado acercamiento después de atravesar una semana cargada de discusiones y tensión.

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El vínculo entre ambos había quedado seriamente afectado por los conflictos dentro de la casa. La situación escaló a tal punto que el Big decidió intervenir y le preguntó directamente a Yanina si quería que Martín continuara en el reality con ella.

En medio de la crisis también apareció Sol. Un acercamiento de Martín hacia la participante despertó los celos de Yanina y terminó marcando aún más las diferencias entre ellos.

Pero el escenario cambió en las últimas horas. Mientras Yanina y Martín volvían a mostrarse cerca, el Big tuvo que intervenir con una particular advertencia: "Yanina y Martín, recuerden dar el consentimiento".

Ambos levantaron el pulgar para dar paso a una noche de caricias y besos. Todo parecía indicar que finalmente habían dejado atrás el conflicto. Sin embargo, segundos después ocurrió algo que nadie esperaba.

Cómo terminó la noche de Martín y Yanina Zilli

Todo indicaba que Zilli y Martín finalmente iban a dejar atrás las diferencias con una noche de pasión. Sin embargo, cuando el acercamiento empezaba a subir de tono, un inesperado episodio terminó cortando el clima por completo.

En medio de la situación, Yanina sufrió un fuerte calambre que, según contó, fue provocado por los nervios. "Se me acalambró la pierna de los nervios que me agarraron", lanzó entre risas.

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Ante lo ocurrido, Martín rápidamente intentó asistirla: "Pará, que te ayudo". Mientras Zilli trataba de recuperarse y explicaba lo que le había pasado, Rodríguez buscó la manera de auxiliarla.

La escena no pasó inadvertida para Luana, que se encontraba del otro lado de la cama y presenció todo en primera fila. Sin poder mantenerse al margen, decidió darle indicaciones a Martín: "Estirala, Martín, estirala".

Así, lo que prometía convertirse en uno de los momentos más íntimos entre ambos terminó transformándose en una inusual situación dentro de la casa.