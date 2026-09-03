Causa Malvinas: qué dice la Ley de Hidrocarburos que el Gobierno buscará modificar La Ley 26.659, sancionada en 2011, prohíbe el desarrollo de actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin habilitación de autoridades nacionales. Milei anticipó que endurecerá y acelerará las sanciones. Por Agregar C5N en









La explotación petrolera Sea Lion se desarrollaría en la Cuenca Norte de Malvinas.

El presidente Javier Milei anunció que su gestión buscará modificar la Ley 26.659, conocida como Ley de Hidrocarburos, para endurecer y ampliar las sanciones contra las empresas que participen en explotaciones petroleras en la Cuenca Malvinas, como en el caso del proyecto Sea Lion que impulsan Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development.

Durante la cadena nacional de este jueves, Milei adelantó que enviará al Congreso un Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que, entre otros puntos, modificará la Ley 26.659. Sancionada en marzo de 2011, durante la gestión de Cristina Kirchner, la norma prohíbe "desarrollar actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin haber obtenido la habilitación pertinente emitida por autoridad competente argentina".

"Hoy nuestra soberanía enfrenta un peligro concreto y urgente. El proyecto Sea Lion avanza hacia la explotación de petróleo en las Islas Malvinas sin autorización de la República Argentina", remarcó el Presidente, y recordó que la ONU solicita al país y al Reino Unido "no realizar acciones unilaterales sobre el territorio mientras se resuelve la controversia de soberanía".

"Sea Lion implica algo especialmente grave que no había sucedido nunca: la extracción de un recurso no renovable que pertenece a los argentinos. Si no actuamos, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar", advirtió.

Milei anunció el proyecto para modificar la Ley 26.659 durante la cadena nacional. X: @OPRArgentina En ese sentido, si bien reconoció que la Ley de Hidrocarburos "tiene gran relevancia para sancionar" a quienes avancen en la explotación de esos recursos, señaló que corresponde modificarla para "endurecer sus sanciones y ampliar su alcance para extender ciertas consecuencias, tanto penales como administrativas, a las empresas que presten servicios a aquellos que realizan explotaciones hidrocarburíferas".