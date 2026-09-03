3 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Causa Malvinas: qué dice la Ley de Hidrocarburos que el Gobierno buscará modificar

La Ley 26.659, sancionada en 2011, prohíbe el desarrollo de actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin habilitación de autoridades nacionales. Milei anticipó que endurecerá y acelerará las sanciones.

Por
La explotación petrolera Sea Lion se desarrollaría en la Cuenca Norte de Malvinas.

La explotación petrolera Sea Lion se desarrollaría en la Cuenca Norte de Malvinas.

El presidente Javier Milei anunció que su gestión buscará modificar la Ley 26.659, conocida como Ley de Hidrocarburos, para endurecer y ampliar las sanciones contra las empresas que participen en explotaciones petroleras en la Cuenca Malvinas, como en el caso del proyecto Sea Lion que impulsan Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development.

Cadena nacional de Javier Milei por Malvinas.
Te puede interesar:

Las principales definiciones de Milei en cadena nacional por Malvinas

Durante la cadena nacional de este jueves, Milei adelantó que enviará al Congreso un Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que, entre otros puntos, modificará la Ley 26.659. Sancionada en marzo de 2011, durante la gestión de Cristina Kirchner, la norma prohíbe "desarrollar actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin haber obtenido la habilitación pertinente emitida por autoridad competente argentina".

"Hoy nuestra soberanía enfrenta un peligro concreto y urgente. El proyecto Sea Lion avanza hacia la explotación de petróleo en las Islas Malvinas sin autorización de la República Argentina", remarcó el Presidente, y recordó que la ONU solicita al país y al Reino Unido "no realizar acciones unilaterales sobre el territorio mientras se resuelve la controversia de soberanía".

"Sea Lion implica algo especialmente grave que no había sucedido nunca: la extracción de un recurso no renovable que pertenece a los argentinos. Si no actuamos, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar", advirtió.

Milei anunci&oacute; el proyecto para modificar la Ley 26.659 durante la cadena nacional.

Milei anunció el proyecto para modificar la Ley 26.659 durante la cadena nacional.

En ese sentido, si bien reconoció que la Ley de Hidrocarburos "tiene gran relevancia para sancionar" a quienes avancen en la explotación de esos recursos, señaló que corresponde modificarla para "endurecer sus sanciones y ampliar su alcance para extender ciertas consecuencias, tanto penales como administrativas, a las empresas que presten servicios a aquellos que realizan explotaciones hidrocarburíferas".

Qué dice la Ley 26.659 y qué sanciones establece para las empresas que operen en Malvinas

La Ley 26.659 prohíbe a toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, desarrollar actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina —que incluye las Islas Malvinas— sin contar con una habilitación otorgada por la autoridad nacional competente. Del mismo modo, prohíbe tener participación directa o indirecta en las empresas que desarrollen estos proyectos, prestarles servicios o realizar cualquier transacción sin la autorización correspondiente.

Para quienes incumplan la Ley, las sanciones incluyen:

  • Inhabilitación por el plazo de 5 a 20 años.
  • Cese de las concesiones hidrocarburíferas (en caso de poseerlas), que se revertirán al Estado nacional o a los estados provinciales, según corresponda.
  • Cese inmediato de las exenciones, facilidades impositivas o previsionales que se le hubieran concedido.
  • Prisión de 5 a 10 años, multa equivalente al valor de mercado de 20 mil a 100 mil barriles de petróleo crudo (WTI) e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para realizar cualquier actividad comercial para el que, sin autorización de la autoridad competente, encargare o realizare cualquier actividad de búsqueda de hidrocarburos.
  • Prisión de 10 a 15 años, multa equivalente al valor de mercado de 150 mil a 1.5 millones de barriles de petróleo crudo (WTI) e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para realizar cualquier actividad comercial para el que, sin autorización, encargare o realizare cualquier actividad de extracción de hidrocarburos, o su transporte o almacenamiento.
  • En el caso de las personas jurídicas, las sanciones también pueden incluir la suspensión total o parcial de actividades por hasta 10 años; la suspensión para participar en concursos o licitaciones de obras o servicios públicos por hasta 10 años, y la cancelación de la personería.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei.

Malvinas: Milei enviará un proyecto con eje en "la defensa de la soberanía y del territorio nacional"

play

Nueva encuesta: Milei sufriría una derrota ante un peronismo unido

Cadena nacional de Javier Milei por Malvinas.
play

Milei anunció un endurecimiento de las sanciones contra empresas que operen sin autorización en Malvinas

El S&P Merval cortó una racha de tres jornadas consecutivas.

El riesgo país perforó los 500 puntos pero el Merval cortó la racha positiva y cayó a contramano del mundo

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Duro ataque de Trump a España por la crisis en Ceuta: "Es un país arruinado"

play

Reviví el minuto a minuto de la cadena nacional de Milei por las Islas Malvinas

Rating Cero

Tini Stoessel rompió el silencio.

Tini Stoessel rompió el silencio tras la auditoría que destapó el escándalo: "A mis papás los tengo bloqueados"

Enfrentados públicamente.

Lio y Sasha Ferro: la dura historia de dos hermanos que se conocieron por televisión y hoy están enfrentados públicamente

Lali Espósito en el videoclip de la canción miss universo de BB ASUL.
play

"No voy a jugar a ser idiota": Lali Espósito reapareció en un provocativo videoclip

El actor compartió un emotivo posteo sobre su esposa en redes sociales.

El emotivo mensaje de Arturo Puig para Selva Alemán a dos años de su muerte: "No me resigno"

Horacio Pagani fue operado de urgencia.

Preocupación por la salud de Horacio Pagani: fue operado de urgencia tras un estudio de rutina

Qué hizo Tini Stoessel cuando su mamá la llamó.

Se filtró qué hizo Tini Stoessel cuando su madre la llamó minutos antes de su show en México: "No va más"

últimas noticias

Tini Stoessel rompió el silencio.

Tini Stoessel rompió el silencio tras la auditoría que destapó el escándalo: "A mis papás los tengo bloqueados"

Hace 18 minutos
Lionel Messi en la Selección argentina.

La emocionante historia de Lionel Messi y una periodista argentina tras la muerte de su marido

Hace 1 hora
Enfrentados públicamente.

Lio y Sasha Ferro: la dura historia de dos hermanos que se conocieron por televisión y hoy están enfrentados públicamente

Hace 1 hora
Cadena nacional de Javier Milei por Malvinas.

Las principales definiciones de Milei en cadena nacional por Malvinas

Hace 1 hora
La explotación petrolera Sea Lion se desarrollaría en la Cuenca Norte de Malvinas.

Causa Malvinas: qué dice la Ley de Hidrocarburos que el Gobierno buscará modificar

Hace 1 hora