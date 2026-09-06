Giro en la política exterior de Javier Milei por Malvinas: qué hay detrás de su discurso y las sanciones

Tras su reciente cadena nacional, el Presidente marcó un cambio estratégico en la postura oficial frente al Atlántico Sur al reactivar sanciones contra petroleras en Malvinas y anunciar la Base Naval de Ushuaia. Una jugada que busca frenar el avance del proyecto Sea Lion y reposicionar al país en el tablero internacional.

Todo comenzó el 15 de julio de 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Tras vencer a Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo, los futbolistas albicelestes desplegaron una bandera improvisada en la sábana de un hotel con una consigna histórica: «Las Malvinas son Argentinas». Aquel día, a los hinchas se les había prohibido ingresar con insignias alusivas al archipiélago. Lo que la organización desconocía es que la memoria soberana no depende de soportes materiales para manifestarse.

Aprovechando ese clima social de cara a las elecciones presidenciales de 2027, Javier Milei declaró por cadena nacional: «Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho. No hay discusión al respecto». Una afirmación que conectó de inmediato con un consenso transversal e identitario arraigado en la sociedad argentina.

Ahora bien, ¿qué implica estratégicamente este discurso? Más allá de la retórica interna, la declaración marca un punto de inflexión diplomático : otorga visibilidad a la posición externa del país y abre un canal para reposicionarse en el tablero global. Hasta ahora, la política exterior del oficialismo mostraba dificultades para gravitar con peso propio en las discusiones de fondo y defender con firmeza los intereses estratégicos nacionales.

La Casa Rosada supo leer una ventana de oportunidad en el escenario internacional. Por un lado, capitaliza su sintonía con la administración de Donald Trump en Washington , marcada por su creciente euroescepticismo . En el plano regional, el tablero también ofrece márgenes de maniobra: la afinidad ideológica con la gestión de José Antonio Kast en Chile —más allá de diferendos pendientes en el Estrecho de Magallanes— aseguró un respaldo explícito a la posición argentina, mientras que la atención de Brasil se encuentra absorbida por la polarizada elección presidencial entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

En este contexto, el oficialismo busca ser estratégico , ya que articula los argumentos históricos del derecho internacional con mecanismos de presión económica concretos. Al amenazar con inhabilitar en el territorio continental a cualquier compañía que opere en el archipiélago sin aval estatal, la Argentina intenta transformar su peso de mercado en una herramienta de disuasión tangible.

En el mismo día del discurso, el presidente de Chile ratificó su respaldo al reclamo de la Argentina frente a Malvinas.

El gran anuncio de una ley preexistente

El endurecimiento de sanciones contra las empresas que operan en las Islas Malvinas reflotó la aplicación efectiva de la Ley 26.659, un régimen legal que ya inhabilita la actividad en el continente para aquellas compañías que exploren o exploten recursos en el Atlántico Sur sin aval argentino. El verdadero impacto radica en reactivar el riesgo regulatorio y judicial: cualquier multinacional que pretenda incursionar en el archipiélago quedará obligada a elegir entre esos bloques en disputa o el acceso al negocio energético de Vaca Muerta y a los megaproyectos de litio y cobre en el norte del país, activos estratégicos donde el costo de quedar inhabilitado resulta significativamente más alto.

Encuesta realizada por el diario británico The Sun, al día siguiente a la cadena nacional argentina.

Otra contienda vs el Reino Unido

Ahora bien, el diferendo con el Reino Unido marca una nueva fase de autoestima en la política exterior del gobierno argentino, ya que es una encrucijada frente a una potencia de la OTAN, el Consejo de Seguridad de la ONU y una presencia militar en 14 territorios de ultramar.

Frente a este escenario, la posición argentina demanda políticas de Estado consistentes y sostenidas en el tiempo que consoliden su presencia efectiva y capacidades logísticas. En esta ecuación, Tierra del Fuego emerge como un nodo geopolítico neurálgico: su posición como cabecera bioceánica y polo de proyección natural hacia la Antártida y el Atlántico Sur convierte a la provincia en el eje de cualquier estrategia soberana de largo plazo.

Puerto Argentino, capital de las Islas Malvinas. Observatorio Malvinas

Fuerzas Armadas y la soberanía: la necesidad de una defensa creíble

Tal como señala el realismo en las Relaciones Internacionales, el sistema internacional opera en un entorno anárquico donde la diplomacia y el prestigio difícilmente gravitan si no están respaldados por capacidades materiales tangibles. Es así que cuando la Argentina descuida por omisión el instrumento militar, está eligiendo adoptar una postura ingenua e inocente frente a la feroz disputa de poder mundial, además de representar amenazas en su seguridad nacional al ser un país rico en recursos, extenso en fronteras y con una posición geográfica clave.

En este sentido, no hay que confundir la histórica tradición de neutralidad o vocación pacífica con la renuncia a la defensa estratégica que pide este momento. Esta desatención se vuelve tangible en el Atlántico Sur: la recurrente presencia de flotas extranjeras en el límite exterior de la Zona Económica Exclusiva (la denominada milla 201), explotando recursos ictícolas mediante pesca no reglamentada y al borde de la legalidad internacional, evidencia un déficit crónico de vigilancia y control marítimo. Custodiar los espacios soberanos y las riquezas estratégicas no son asuntos secundarios, sino una urgencia operacional y geopolítica insoslayable.

Bases argentinas en la Antártida: las bases permanentes están en rojo y las de verano en verde.

Es innegable que el país enfrenta severas restricciones económicas y urgencias sociales inmediatas, pero en la doctrina del Estado la seguridad y el bienestar no son excluyentes, sino funciones complementarias e indelegables. Cualquier política de defensa seria debe comenzar por jerarquizar su elemento más valioso: el capital humano. La postergación salarial que atraviesan los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, sumada al deterioro crítico de sus sistemas de bienestar y cobertura de salud (como la obra social militar), vulnera la profesionalización de la fuerza y debilita la moral interna, tornando inviable cualquier proyecto de desarrollo soberano a largo plazo. Aquí puede estar el punto de partida del gobierno argentino.

Base naval en Tierra del Fuego

La base naval de Tierra del Fuego anunciada por el presidente es concebida originalmente como un polo logístico y científico en Ushuaia para brindar soporte integral a las campañas antárticas —abasteciendo a buques militares, científicos y comerciales que cruzan hacia el continente blanco—. La iniciativa cobró impulso durante la gestión de Alberto Fernández.

No obstante, la reactivación de la obra se da en un mundo mucho más disputado, sumado a la escasez de recursos presupuestarios del Estado argentino para poder financiarla, reaviva de forma clara y poco ingenua la posibilidad de contraer financiamiento externo.

La Base Naval Integrada en Ushuaia.

En la praxis de las relaciones internacionales, los aportes de capital extranjero en enclaves de defensa suelen demandar acceso operativo e influencia geopolítica compartida. El principal actor interesado ha sido Estados Unidos, cuya cúpula militar a través del Comando Sur ha manifestado abiertamente su interés en la misma, y preocupación por la presencia de otras potencias en el Paso Drake y el Estrecho de Magallanes.

Sin embargo, cualquier esquema que implique una base binacional, cesión de infraestructura o presencia de fuerzas extranjeras encuentra un límite: el proyecto debe pasar por el Congreso de la Nación, ya sea mediante la Ley 25.880 bajo el mandato del artículo 75, inciso 28 de la Constitución Nacional (que rige la introducción de tropas extranjeras), o bien a través de un Tratado Internacional ratificado por ambas cámaras según el artículo 75, inciso 22.

Javier Milei junto a la Jefa del Comando Sur en Ushuaia, Argentina. 2024.

El interés de Washington

El interés de los Estados Unidos se inscribe en una matriz histórica y estructural de proyección de poder. Washington sostiene una red global estimada en cerca de 750 bases e instalaciones militares distribuidas en unos 80 países y territorios, articulada mediante el despliegue de más de 170.000 efectivos fuera de sus fronteras. En esa doctrina de seguridad, el Atlántico Sur y los pasos bioceánicos —en particular el eje Magallanes-Drake como alternativa natural frente a eventuales vulnerabilidades en el Canal de Panamá— adquieren un valor neurálgico que explica la atención directa del Pentágono sobre el sur argentino.

Despliegue militar estadounidense en el mundo. UBIQUE

La riqueza argentina codiciada: El yacimiento Sea Lion en las Islas Malvinas

En paralelo, la cuenca norte de las islas consolida una nueva fase extractiva con el proyecto petrolero israelí-británico Sea Lion, un yacimiento offshore ubicado en el Atlántico sur que, de avanzar, sería el primero en producir crudo en aguas cercanas a las islas. La misma se desarrolla en sociedad con la operadora Navitas Petroleum, originaria de Israel y la británica Rockhopper Exploration.

De acuerdo con las auditorías de Netherland & Sewell y los reportes de las operadoras Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, el yacimiento de Sea Lion cuenta con 791 millones de barriles de petróleo, con proyecciones de desarrollo que contemplan un potencial superior a los 900 millones de barriles.

Más allá de los pozos ya testeados en la cuenca norte, los estudios geológicos regionales sobre las cuencas Malvinas Norte, Malvinas Sur y la Cuenca Austral estiman un potencial que oscila entre 1.000 y más de 3.000 millones de barriles equivalentes de petróleo (con gas natural asociado).

Ahora bien, el proyecto tiene posibilidades de avanzar aunque no sea legal. Es por ello que el Estado argentino tiene el compromiso de detener esta extracción y no dejarlo en manos de capitales extranjeros.

Área de producción de Sea Lion.

La encrucijada con Israel: El rol de Navitas Petroleum y la contradicción diplomática

Al objetar el avance de Sea Lion en el Atlántico Sur, Javier Milei abrió un frente con uno de sus aliados internacionales más estrechos: Israel. Resta ver cómo compatibilizará el Gobierno este rechazo a la petrolera israelí Navitas Petroleum con los crecientes vínculos comerciales que mantiene en el continente con empresas de ese origen que operan en el país, como la estatal hídrica israelí Mekorot, la tecnológica de litio XtraLit y la agroindustrial Netafim.

El mapa de la presencia de Mekorot en la República Argentina. ANRed.

Conclusiones

El giro discursivo anunciado en cadena nacional marca un quiebre respecto a la pasividad previa: la Argentina busca salir de la marginalidad diplomática combinando la histórica legitimidad del reclamo con herramientas de disuasión económica y presencia territorial. Sin embargo, en las relaciones internacionales no existen victorias automáticas ni atajos voluntaristas. Para que este reposicionamiento trascienda la coyuntura y se consolide como una verdadera política de Estado, el país necesita sostener una estrategia integral guiada por el principio rector de la realpolitik: los Estados no tienen alineamientos ideológicos eternos, sino intereses permanentes.

Defender el Atlántico Sur exige coherencia absoluta. No se puede reclamar soberanía efectiva sin presupuestos necesarios que recompongan el instrumento militar y el bienestar de sus tropas, ni tampoco ceder la administración de enclaves estratégicos como Ushuaia a intereses foráneos sin el debido control republicano. Del mismo modo, la firmeza frente al avance extractivo en el yacimiento Sea Lion obliga a supeditar las simpatías doctrinarias al mandato irrenunciable de los recursos nacionales. Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho; convertir esa verdad identitaria en una victoria soberana dependerá de entender que, frente a cualquier potencia o aliado, el interés de la Patria debe estar siempre primero.

Combatientes argentinos durante la Guerra de Malvinas, 1982.

Por siempre argentinas.