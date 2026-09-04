Fuerte advertencia de Reino Unido por las Islas Malvinas: "Nuestras Fuerzas Armadas están en alerta las 24 horas del día"

Luego de la cadena nacional donde Javier Milei reafirmó la soberanía argentina sobre el archipiélago, el vocero del primer ministro Andy Burham aseguró que el apoyo a las islas es “inquebrantable” y trabajan "para proteger nuestros intereses".

El vocero del primer ministro se refirió a la situación de las Islas Malvinas.

El gobierno de Reino Unido salió este viernes a responderle a Javier Milei, luego de la cadena nacional donde el Presidente reafirmó la soberanía argentina de las Islas Malvinas y anunció sanciones a las empresas petroleras que inviertan en el archipiélago. “Nuestras Fuerzas Armadas están en alerta las 24 horas del día, los siete días de la semana, para proteger al Reino Unido y nuestros intereses” , señaló el vocero del primer ministro Andy Burham, consigna la información de la BBC.

Según informó el diario británico, el funcionario dejó en claro que “ apoyan plenamente ” a los isleños que las fuerzas de seguridad permanecerán allí mientras sus habitantes lo quieran.

"Nuestras fuerzas armadas están en estado de alerta las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para proteger al Reino Unido y nuestros intereses", añadió el portavoz.

Por su parte, el secretario de Asuntos Exteriores británico, Ed Miliband, se pronunció en la misma linea al sostener en un posteo de X que Reino Unido defenderá “resueltamente” el derecho de los isleños a decidir su futuro y remarcó que el derecho a la autodeterminación está respaldado por el derecho internacional.

"Las Islas son británicas y seguirán siéndolo porque esa es la posición abrumadora de los isleños. Su derecho a la autodeterminación es primordial, fundamentado en el derecho internacional, y lo defenderemos con firmeza", señaló Miliband.

Reino Unido cuestionó el discurso de Javier Milei por Malvinas

El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, emitió un comunicado en el que expuso su postura y aseguró que hay conflictos en el gobierno de Milei: “La declaración de Milei durante la noche nos dice más sobre la política interna en Argentina que sobre las Islas Malvinas”.

Y agregó: “Las Malvinas son británicas porque los isleños de las Malvinas eligen ser británicos. Nuestro compromiso con las Malvinas es absoluto e inquebrantable”.

Milei’s statement overnight tells us more about domestic politics in Argentina than it does about the Falkland Islands.



The Falklands are British because Falkland Islanders choose to be British.



Our commitment to the Falklands is absolute and unshakeable pic.twitter.com/pi0xd7OhYS — Wes Streeting (@wesstreeting) September 4, 2026

Esto se debe a que el presidente Milei había asegurado que el escenario internacional le brindaba nuevas condiciones para el reclamo argentino y lo vinculó con las declaraciones recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que no descarta “revisar” la neutralidad respecto a la disputa.