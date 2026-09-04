4 de septiembre de 2026 Inicio
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Veteranos de Malvinas cruzaron a Javier Milei: "Hemos asistido al nivel más alto de hipocresía"

El CECIM cuestionó el discurso del Presidente sobre la soberanía de las islas y advirtió sobre las contradicciones de su política exterior. "Nada de lo que diga este presidente es patriótico", expresaron.

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Veteranos de Malvinas se expresaron contra Javier Milei. 

Veteranos de Malvinas se expresaron contra Javier Milei. 

Facebook: Cecim La Plata

El Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) cuestionó con firmeza el discurso que Javier Milei brindó por cadena nacional y acusó al Gobierno de utilizar el reclamo de soberanía como una herramienta política frente al deterioro de su gestión y su imagen. La entidad también marcó contradicciones entre sus declaraciones y distintas decisiones oficiales.

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"Hemos asistido al nivel más alto de hipocresía de un gobierno y un presidente", señalaron desde la organización de veteranos, que vinculó la exposición presidencial con una estrategia destinada a recuperar respaldo mediante una causa que, según remarcaron, mantiene un amplio consenso social. En ese sentido, objetaron el posicionamiento internacional de la administración libertaria.

El CECIM recordó que el 2 de septiembre presentó junto con la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Argentina un pedido de medida cautelar para proteger la soberanía y el ambiente, y afirmó que varios de los puntos mencionados posteriormente por Milei ya habían sido planteados ante la Justicia.

En particular, la entidad destacó que la Ley 26.659, conocida como Ley Pino Solanas, la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional y la Resolución 2065 de Naciones Unidas no constituyen novedades dentro del reclamo argentino, por lo que criticó que el Presidente presentara esos elementos como parte de una posición novedosa en torno a Malvinas.

Las Islas Malvinas están ubicadas en el Atlántico Sur y están dentro del espacio marítimo argentino.

Las Islas Malvinas están ubicadas en el Atlántico Sur y están dentro del espacio marítimo argentino.

Las contradicciones que marcó el CECIM en el discurso de Javier Milei sobre las Islas Malvinas

Los excombatientes también repasaron distintas acciones del Gobierno que, desde su perspectiva, contradicen el mensaje pronunciado por Milei en cadena nacional, entre ellas sus expresiones de admiración hacia Margaret Thatcher, el vínculo con Boris Johnson y el encuentro con la entonces jefa del Comando Sur estadounidense, Laura Richardson.

En ese listado también incluyeron el acuerdo conocido como Mondino-Lamy y el viaje realizado a comienzos de 2026 por Milei junto a su hermana Karina, el ministro de Defensa y Martín Menem para brindar en el submarino USS Nimitz, además de otras decisiones que, según la organización, evidencian un alineamiento internacional incompatible con el discurso presidencial.

"Nos quiso vender la tortuga como si fuera un galgo y eso hace que debamos estar muy atentos", advirtió el CECIM, que interpretó que detrás de la reivindicación presidencial sobre las islas podría existir una estrategia política más amplia. La organización sostuvo que el mensaje debe analizarse junto con otras medidas impulsadas por la administración libertaria.

Cadena nacional de Javier Milei por Malvinas, junto a su gabinete.

Cadena nacional de Javier Milei por Malvinas, junto a su gabinete.

En esa línea, los veteranos relacionaron su advertencia con la Patagonia y Tierra del Fuego, y señalaron otras decisiones vinculadas con el régimen de tierras y la protección de la propiedad privada. Para el CECIM, esas medidas forman parte de un proceso que debe observarse con especial atención por sus posibles consecuencias sobre la soberanía territorial.

"No era casualidad derogar la ley de tierras, como tampoco la ley de la inviolabilidad de la propiedad privada", plantearon desde la organización, que acusó al Gobierno de haber identificado la causa Malvinas como uno de los principales puntos de consenso entre los argentinos para incorporarlo a su estrategia política.

Finalmente, el CECIM rechazó que las palabras del Presidente puedan interpretarse como una posición genuinamente contraria al Reino Unido, la OTAN, Estados Unidos o Israel, y puso en duda que la reivindicación de la soberanía pueda separarse del resto de las decisiones adoptadas por la administración de Milei desde su llegada al poder.

El mensaje completo del CECIM tras la cadena nacional de Javier Milei

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