IR A
IR A

Oasis en Venecia: la sorpresiva llegada de los hermanos Gallagher paralizó el festival de cine

Liam y Noel Gallagher aparecieron juntos en la presentación del documental "Oasis: Don’t Look Back in Anger", en el Festival de Cine de Venecia. La película recopila la tensión, la separación histórica y el proceso de reconciliación entre los músicos, tras 16 años sin hablarse.

Liam y Noel Gallagher sorprendieron al aparecer juntos en el Festival de Venecia.

Liam y Noel Gallagher sorprendieron al aparecer juntos en el Festival de Venecia.

Redes sociales

Liam y Noel Gallagher sorprendieron a sus fanáticos en Venecia en el estreno de su documental Oasis: Don’t Look Back in Anger. Aunque se saltaron la conferencia de prensa, aparecieron desde el interior del Palacio del Cine del Lido, la sede principal del prestigioso Festival Internacional de Cine de Italia.

Cris Morena recordó a Romina Yan en la fecha de su nacimiento con un emotivo video y fotos inéditas.
Te puede interesar:

"Mi guía, mi faro y mi luz": el homenaje de Cris Morena a Romina Yan el día en que hubiera cumplido 52 años

Los seguidores de los músicos de la banda de rock Oasis habían perdido la esperanza de verlos cuando, aparentemente, el desfile de protagonistas se cerró con los directores de la cinta, Dylan Southern y Will Lovelace, y su guionista, Steven Knight.

Primero se mostró Liam y después Noel, quienes agitaron el entusiasmo y recibieron los flashes. El primero llegó con traje negro, gafas y zapatos claros, mientras que el segundo optó por un pantalón y chaqueta cerrada, ambas prendas en negro, y camiseta blanca.

Los hermanos Gallagher llegaron en taxi acuático, este sábado por la mañana, a la sede del Festival de Venecia, posaron sonrientes y distendidos ante las cámaras y lo publicaron en sus redes. De todos modos, prefirieron no dar declaraciones en su presentación junto a los directores y el guionista, según la agencia EFE.

El documental de Oasis y los hermanos Gallagher

Los hermanos Gallagher, Liam y Noel, fueron una de las atracciones estelares del Festival de Cine de Venecia este sábado, tras la presentación del documental Oasis: Don’t Look Back in Anger. El contenido se remonta a agosto de 2009, cuando cancelaron su actuación en París y el resto de su gira europea de entonces, y narra después el anuncio en 2024 de su reconciliación y de su regreso conjunto a los escenarios.

Desde la pelea, no volvieron a tocar juntos hasta el Oasis Live ’25 Tour, que comenzó el 4 de julio de 2025 en Cardiff (Reino Unido). El contenido audiovisual muestra sus ensayos y la gira desde dentro, así como la emoción de los fans y la primera entrevista conjunta de los hermanos en más de dos décadas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Luis Machín encarna a Ricardo Barreda en la nueva producción.

Se estrenó "Barreda": ¿qué es real y qué no en la película protagonizada por Luis Machín?

Se trata de Grace Nortey, tenía 89 años. 

Tristeza en el cine mundial: murió la actriz Grace Nortey

Confirmaron que el reality de cocina empezará en septiembre en la pantalla de Telefe.
play

MasterChef Celebrity: se conoció quiénes son las figuras que se suman la reality de cocina

El mediático descartó complicaciones mayores a poco de cumplirse el primer aniversario del accidente.

Thiago Medina, un año después del coma: así están sus lesiones

tini volvio a los escenarios en medio del escandalo familiar: estoy mas fuerte que nunca

Tini volvió a los escenarios en medio del escándalo familiar: "Estoy más fuerte que nunca"

Toda la obra está atravesada por números musicales que irrumpen en el relato. 

Se estrena "Espumas de Oriente", un melodrama argentino en la época del radioteatro

últimas noticias

Resultados del Loto Plus del sábado 5 de septiebre de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3915 del sábado 5 de septiembre de 2026

Hace 10 minutos
Milei en su show en el Movistar Arena, en octubre de 2025.

Milei y el gobierno del circo sin pan

Hace 11 minutos
Rodrigo de Paul y Lionel Messi forjaron una férrea amistad. 

De Paul volvió a elogiar a Messi tras su retiro de la Selección: "Hizo un montón por el país"

Hace 13 minutos
play

Julia Strada cuestionó la postura de Milei sobre Malvinas: "Es por el mal resultado en las encuestas"

Hace 22 minutos
Así quedó el automóvil al caer en un canal de riego a la altura del Puente de Fierro, en la localidad rionegrina de Fernández Oro.

Dramática búsqueda en Río Negro: un auto cayó a un canal de riego y un nene de 4 años está desaparecido

Hace 49 minutos