Oasis en Venecia: la sorpresiva llegada de los hermanos Gallagher paralizó el festival de cine Liam y Noel Gallagher aparecieron juntos en la presentación del documental "Oasis: Don’t Look Back in Anger", en el Festival de Cine de Venecia. La película recopila la tensión, la separación histórica y el proceso de reconciliación entre los músicos, tras 16 años sin hablarse. Agregar C5N en









Liam y Noel Gallagher sorprendieron al aparecer juntos en el Festival de Venecia. Redes sociales

Liam y Noel Gallagher sorprendieron a sus fanáticos en Venecia en el estreno de su documental Oasis: Don’t Look Back in Anger. Aunque se saltaron la conferencia de prensa, aparecieron desde el interior del Palacio del Cine del Lido, la sede principal del prestigioso Festival Internacional de Cine de Italia.

Los seguidores de los músicos de la banda de rock Oasis habían perdido la esperanza de verlos cuando, aparentemente, el desfile de protagonistas se cerró con los directores de la cinta, Dylan Southern y Will Lovelace, y su guionista, Steven Knight.

Primero se mostró Liam y después Noel, quienes agitaron el entusiasmo y recibieron los flashes. El primero llegó con traje negro, gafas y zapatos claros, mientras que el segundo optó por un pantalón y chaqueta cerrada, ambas prendas en negro, y camiseta blanca.

Los hermanos Gallagher llegaron en taxi acuático, este sábado por la mañana, a la sede del Festival de Venecia, posaron sonrientes y distendidos ante las cámaras y lo publicaron en sus redes. De todos modos, prefirieron no dar declaraciones en su presentación junto a los directores y el guionista, según la agencia EFE.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Getty Images Entertainment (@gettyentertainment) El documental de Oasis y los hermanos Gallagher Los hermanos Gallagher, Liam y Noel, fueron una de las atracciones estelares del Festival de Cine de Venecia este sábado, tras la presentación del documental Oasis: Don’t Look Back in Anger. El contenido se remonta a agosto de 2009, cuando cancelaron su actuación en París y el resto de su gira europea de entonces, y narra después el anuncio en 2024 de su reconciliación y de su regreso conjunto a los escenarios.