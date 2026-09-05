Oasis en Venecia: la sorpresiva llegada de los hermanos Gallagher paralizó el festival de cine

Liam y Noel Gallagher sorprendieron a sus fanáticos en Venecia en el estreno de su documental Oasis: Don’t Look Back in Anger. Aunque se saltaron la conferencia de prensa, aparecieron desde el interior del Palacio del Cine del Lido, la sede principal del prestigioso Festival Internacional de Cine de Italia.
Los seguidores de los músicos de la banda de rock Oasis habían perdido la esperanza de verlos cuando, aparentemente, el desfile de protagonistas se cerró con los directores de la cinta, Dylan Southern y Will Lovelace, y su guionista, Steven Knight.
Primero se mostró Liam y después Noel, quienes agitaron el entusiasmo y recibieron los flashes. El primero llegó con traje negro, gafas y zapatos claros, mientras que el segundo optó por un pantalón y chaqueta cerrada, ambas prendas en negro, y camiseta blanca.
Los hermanos Gallagher llegaron en taxi acuático, este sábado por la mañana, a la sede del Festival de Venecia, posaron sonrientes y distendidos ante las cámaras y lo publicaron en sus redes. De todos modos, prefirieron no dar declaraciones en su presentación junto a los directores y el guionista, según la agencia EFE.
El documental de Oasis y los hermanos Gallagher
Los hermanos Gallagher, Liam y Noel, fueron una de las atracciones estelares del Festival de Cine de Venecia este sábado, tras la presentación del documental Oasis: Don’t Look Back in Anger. El contenido se remonta a agosto de 2009, cuando cancelaron su actuación en París y el resto de su gira europea de entonces, y narra después el anuncio en 2024 de su reconciliación y de su regreso conjunto a los escenarios.
Desde la pelea, no volvieron a tocar juntos hasta el Oasis Live ’25 Tour, que comenzó el 4 de julio de 2025 en Cardiff (Reino Unido). El contenido audiovisual muestra sus ensayos y la gira desde dentro, así como la emoción de los fans y la primera entrevista conjunta de los hermanos en más de dos décadas.