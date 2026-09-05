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De la cancha a la pasarela: el vestido homenaje a Messi de la representante argentina en Miss Mundo 2026

La modelo Alina Akselrad deslumbró en el certamen de belleza, que se realizó en Vietnam, con un diseño en celeste y blanco que repasa la vida deportiva del astro de fútbol.

La representante argentina lució un atuendo en homenaje al astro rosarino.

La representante argentina lució un atuendo en homenaje al astro rosarino.

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Lionel Messi sigue siendo una inspiración a nivel global, y no solo en el ámbito deportivo, ya que ahora su exitosa carrera quedó plasmada en un vestido de diseño en el concurso Miss Mundo 2026.

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La representante argentina Alina Akselrad, quien participó en el certamen internacional de belleza celebrado en la ciudad vietnamita de Nha Trang, fue una de las protagonistas de la noche con su atuendo en homenaje al excapitán de la Selección argentina.

La modelo logró posicionarse entre las 20 mejores participantes con una prenda del diseñador Aurelio Martínez, que lleva una base celeste y blanca como la camiseta de Argentina. A lo largo del diseño se desplegaron imágenes de la trayectoria del rosarino.

La cordobesa lució en su vestimenta toda la carrera del astro, desde los inicios de Messi en la infancia con la camiseta de Newell's Old Boys y su época dorada en el Barcelona, hasta las postales más emblemáticas alzando la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Orgullo por Messi en las pasarelas y en las redes

El diseñador Aurelio Martínez y su equipo de producción agradecieron a Lionel Messi por ser la inspiración para el diseño que vistió la modelo Alina Akselrad en representación de la Argentina en el concurso de Miss Mundo 2026: "Qué emoción ver cobrar vida a este vestido que hice con tanto amor para vos. Gracias Alina por confiar en mi trabajo".

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