Boca empata 1 a 1 a Gimnasia de Mendoza por la octava fecha

Gimnasia de Mendoza y Boca empatan 1 a 1 en el estadio Víctor Legrotaglie, por la octava fecha del Torneo Clausura, con arbitraje de Darío Herrera y la presencia de Silvio Trucco en el VAR. El Xeneize presentó una formación alternativa porque el martes recibirá a San Pablo por la Copa Sudamericana.
Boca llega a este encuentro con dos triunfos consecutivos, uno ante Lanús por el torneo local y otro frente a Vélez por penales en la Copa Argentina, donde avanzó a cuartos de final. Rodolfo Arruabarrena decidió preservar varios titulares ante la proximidad del cruce con el equipo brasileño por el torneo continental.
El Lobo mendocino también atraviesa un presente destacado y ocupa el segundo puesto de la Zona A, con cinco victorias en sus siete presentaciones. Además, llega después de superar 3-0 a Independiente, resultado que reforzó su candidatura entre los protagonistas del certamen y le permitió mantenerse cerca de Instituto.
El equipo de Darío Franco tendrá una ausencia importante para este compromiso: Agustín Módica, máximo goleador del plantel, quedó afuera por una molestia muscular. Pese a esa baja, el entrenador sostuvo una base similar a la habitual para recibir al Xeneize en casa, en el estadio Víctor Legrotaglie.
El reclamo de Vélez contra Boca tras la Copa Argentina
El reclamo presentado por Vélez ante la AFA surgió después del empate 0-0 y la posterior definición por penales que le dio la clasificación a Boca en la Copa Argentina. El Fortín cuestionó la inclusión de seis extranjeros en la planilla oficial, cuando el reglamento establece un máximo de cinco.
La dirigencia de Vélez sostiene que esa situación configura una infracción reglamentaria y pidió que se reconozca su clasificación a los cuartos de final, instancia en la que esperaba Racing; además, el club solicitó que se suspendan los efectos deportivos del pase conseguido por Boca hasta conocer la resolución definitiva.
En Boca reconocieron el error administrativo en la confección de la planilla, aunque remarcaron que solo cinco extranjeros tuvieron minutos ante Vélez; por eso, desde el club consideran que no existió una ventaja deportiva y que, en caso de sanción, debería tratarse de una multa económica sin modificar el resultado.