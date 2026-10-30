En medio de la tensión por Flávio Bolsonaro, Pablo Quirno compartió una reunión del G20 con el canciller de Brasil El plenario se llevó a cabo en Miami y fue encabezado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. El ministro no tuvo un encuentro bilateral con su par Mauro Vieira, aunque sí lo hizo con el francés Jean-Noël Barrot. El Gobierno sigue sin reconocer la victoria de Lula da Silva en el balotaje presidencial. Por Agregar C5N en









El plenario de cancilleres del G20 terminará el sábado.

El ministro de Asuntos Exteriores, Pablo Quirno, participó este viernes de la primera jornada de la reunión de cancilleres del G20 que se lleva a cabo en Miami, Estados Unidos. En medio de la tensión diplomática entre Brasil y Argentina, por el no reconocimiento de la victoria de Lula da Silva en el balotaje presidencial de Brasil, y la fuga del excandidato Flávio Bolsonaro, el funcionario no se reunió con su par brasilero Mauro Vieira, sumando un nuevo capítulo en la tensión diplomática con el gigante sudamericano.

En este marco, el gobierno de Brasil le pidió explicaciones a la Argentina por la fuga del líder derechista a los Estados Unidos, previo paso por la ciudad de Iguazú en la noche del martes. La encargada de negocios en la embajada argentina, María Cortes, asistió el jueves a la sede diplomática y se comprometió a brindar explicaciones sobre lo ocurrido.

Brasil le pide explicaciones a Argentina por la fuga de Flávio Bolsonaro



La cancillería del país vecino convocó a la encargada de negocios de argentina en Brasil para que brinde información.



#C5N en vivo: https://t.co/nf4ZfJsMc2 pic.twitter.com/liybPGNILW — C5N (@C5N) October 30, 2026 Durante toda la semana, el Gobierno remarcó que no iba a reconocer el triunfo del líder del Partido de los Trabajadores y Milei se llamó a silencio sobre el tema durante un acto de inauguración de obras mineras en Catamarca.

En la cumbre de cancilleres, Quirno sí se reunió con su par francés, Jean-Noël Barrot. En su cuenta de X detalló que "conversaron sobre la relación bilateral y las oportunidades para seguir fortaleciendo los vínculos políticos y económicos entre Argentina y Francia, y el aporte de cada país como parte del G20".

Es un gusto coincidir con @jnbarrot, ministro para Europa y de Asuntos Exteriores de Francia, en el marco de la reunión de Cancilleres del G20 en Atlanta.



Conversamos sobre la relación bilateral y las oportunidades para seguir fortaleciendo los vínculos políticos y económicos… pic.twitter.com/bhWXcshA5j — Pablo Quirno (@pabloquirno) October 30, 2026 Pablo Quirno en la reunión de cancilleres del G20 Según detalló el ministro, la postura argentina en la reunión fue la de defender "la libertad de navegación y el respeto del derecho internacional": "Ningún país puede obstruir el tránsito marítimo y desconocer las reglas internacionales. Cuando se interrumpen las principales rutas marítimas, se afecta el comercio mundial y se pone en riesgo el abastecimiento de alimentos y energía".

Finalizó el primer plenario de la reunión de Cancilleres del G20 en Atlanta, donde defendimos la libertad de navegación y el respeto del derecho internacional.



Ningún país puede obstruir el tránsito marítimo y desconocer las reglas internacionales.



Cuando se interrumpen las… pic.twitter.com/HateoQBY0b — Pablo Quirno (@pabloquirno) October 30, 2026 "La Argentina tiene la capacidad de contribuir a la seguridad alimentaria y energética global. Defendemos un orden internacional basado en reglas claras, donde los países puedan comerciar, producir y crecer libremente. El comercio necesita libertad. La libertad necesita reglas que se respeten", remarcó Quirno en sus redes oficiales.