29 de octubre de 2026 Inicio
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Por la fuga de Flávio Bolsonaro desde Argentina, una fiscal pidió informes a Migraciones

La fiscal federal Paloma Ochoa pidió la realización de medidas preliminares en la denuncia realizada contra el mandatario Javier Milei y funcionarios del Poder Ejecutivo, en el marco de la investigación sobre el ingreso y salida del país del excandidato a presidente en Brasil.

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El dirigente brasileño se encuentra en Miami.

El dirigente brasileño se encuentra en Miami.

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La fiscal federal Paloma Ochoa solicitó una serie de medidas preliminares, luego de la denuncia realizada contra el mandatario Javier Milei y funcionarios del Poder Ejecutivo por el ingreso y salida de la Argentina del dirigente Flávio Bolsonaro, quien actualmente se encuentra en Miami, Estados Unidos.

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Fuentes judiciales informaron que la fiscal realizó los pedidos a la jueza María Eugenia Capuchetti, que quedó a cargo del caso. Entre las medidas se requirieron informes a Migraciones y se pidieron imágenes de cámaras de seguridad del lugar. Se investiga si de alguna manera se violó la ley migratoria en cuanto a la omisión de informar la existencia de antecedentes penales, condenas o requerimientos judiciales.

Las denuncias que tramitan en los tribunales de Comodoro Py buscan determinar si el Presidente y otros funcionarios argentinos colaboraron para facilitar la huida del dirigente brasileño, en medio de las restricciones que le había impuesto la Justicia de su país.

Las presentaciones fueron realizadas por el diputado Esteban Paulón y el dirigente Gabriel Solano que coinciden en que la Justicia debe determinar si hubo coordinación entre distintas áreas del Estado argentino para permitir que Bolsonaro cruzara la frontera, abordara un avión privado y continuara su viaje hacia Estados Unidos.

Piden establecer si las autoridades argentinas conocían las restricciones judiciales que pesaban sobre el dirigente brasileño y, en ese caso, si omitieron actuar o colaboraron deliberadamente para facilitar su salida.

Desde el Gobierno argentino se informó que Bolsonaro y su familia ingresaron con documentación de viaje válida y sin impedimentos legales registrados en los sistemas migratorios nacionales.

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