El FMI le aconsejó al Gobierno seguir reduciendo el riesgo país de cara al 2027

El Fondo Monetario Internacional (FMI) le aconsejó a la Argentina que "siga reduciendo su riesgo país" de cara al 2027, un año electoral clave para el Gobierno. Luego la aprobación de la tercera revisión del programa, la vocera del organismo brindó una conferencia de prensa donde detalló que en las reuniones con las autoridades del país "hubo una comprensión compartida de ampliar las metas de estabilización" para fomentar el crecimiento y la creación de puestos de trabajo.
“No quisiera especular sobre qué va a pasar de cara al futuro, pero nuestro consejo a Argentina es que siga reduciendo su riesgo país y para eso ha de continuar con la contundente implementación de las políticas, seguir implementando el programa tal y como se ha estado realizando y, en particular, la acumulación de reservas netas internacionales y reforzar la posición externa", explicó la portavoz.
A mediados de noviembre, durante un discurso ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el presidente Javier Milei defendió el plan económico y en referencia al riesgo país, que en ese momento se ubicaba en 600 puntos básicos, le restó importancia al analizar que el valor oficial medido por JP Morgan todavía reflejaba el “viejo modelo”. Incluso, vaticinó que "para el año que viene estará debajo de los 100 puntos”.
Julie Kozack habló en conferencia de prensa.
La vocera del FMI consideró este jueves "fundamental" la baja del índice medido por JP Morgan, para "mejorar el riesgo país de Argentina". "Esas son todas áreas donde las autoridades tienen un compromiso inquebrantable de pasar a la acción, tal y como se acordó. Y como digo, el mensaje general es mantener el rumbo y esto ayudará a seguir reduciendo el riesgo país”.
La tercera revisión del programa y el desembolso de u$s900 millones
En referencia a la aprobación de la tercera revisión del programa con Argentina, oficializada por el organismo el martes, Julie Kozack, referenció que el mismo tiene como objetivo apoyar la desinflación, fortalecer la resiliencia de Argentina y aumentar el crecimiento en el país.
"Las autoridades están plenamente comprometidas con el ancla fiscal de un saldo general de cero. Y también se han comprometido a seguir mejorando el marco de política monetaria que apoyará la remonetización de la economía y también ayudará a mejorar la gestión de la liquidez y, lo que es muy importante, la asignación del crédito", detalló la vocera.
En el mismo sentido, explicó: "También se han comprometido a seguir reconstruyendo las reservas internacionales y movilizando financiamiento para cumplir las obligaciones de Argentina".
Qué dijo el FMI sobre el crecimiento de Argentina y una "recesión técnica"
"Sobre crecimiento, lo que puedo decir es que también en las conversaciones que tuvo nuestro equipo con las autoridades argentinas, hubo una comprensión compartida de ampliar las metas de estabilización que se han alcanzado hasta ahora para fortalecer el crecimiento y la creación de empleo", informó el FMI.
A posterior, detalló las cuatro medidas acordadas para "reforzar el crecimiento y ampliar los beneficios del crecimiento en la economía".
"El mensaje general sobre Argentina es mantener el rumbo con políticas sólidas y ampliar las organizadas, seguir con una prudencia macroeconómica y reformas que respalden la inversión, el financiamiento y la creación de empleo. Esto debería ayudar a Argentina a alcanzar la resiliencia y un crecimiento más fuerte y duradero con el tiempo", completó la vocera.