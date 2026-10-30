Moria Casán desató la polémica por sus filosos comentarios sobre Virginia Gallardo tras celebrar la condena a Lotocki La diputada celebró la condena contra Aníbal y la conductora de espectáculos no se quedó callada: lanzó una serie de comentarios que desataron la polémica. Agregar C5N en









Moria Casán opinó sobre Virginia Gallardo luego de que celebrara la condena a Lotocki.

La conductora Moria Casán salió con los tapones de punta contra la diputada de La Libertad Avanza Virginia Gallardo por el video que compartió en sus redes sociales, en el que celebró que la Corte Suprema dejara firme la condena contra Aníbal Lotocki.

La exvedette, que durante años fue protagonista de varios escándalos mediáticos y que también fue pareja de Ricardo Fort, cambió los escenarios y los estudios de televisión por una banca en el Congreso. Sin embargo, parece que no se despega del todo del mundo del espectáculo. En este contexto, Gallardo decidió compartir un video en sus redes sociales para celebrar que la Corte Suprema confirmó la condena de ocho años de prisión contra Aníbal Lotocki.

“Somos muchas las que festejamos y celebramos la noticia: la Corte Suprema de Justicia ha dejado firme la sentencia de ocho años de prisión para Aníbal Lotocki y diez años de inhabilitación por lesiones graves a Gabriela Trenchi, a Silvina Luna, a Pamela Sosa y a Stefi Xipolitakis”, expresó con entusiasmo frente a cámara.

Virginia Gallardo vía Instagram “Yo en representación de otra gente que por ahí no tiene la visibilidad que hemos tenido en todos estos años. Y acompañando desde el lugar que me ha tocado, no solo por ser una víctima también de este ser nefasto. Pero además porque fueron muchas otras chicas que lo han hecho como corresponde en la justicia, así que quería compartirlo con ustedes", cerró.

Qué dijo Moria Casán La conductora de La Mañana con Moria escuchó atentamente las palabras de la exvedette, y luego opinó sobre los rasgos de su rostro. “Está muy contenta”, empezó diciendo, pero después no pudo ocultar su sorpresa, porque la vio distinta. "Qué cambiada que está, la boca qué grande...Virginia…”, lanzó. “Habla mucho en el Congreso”, dijo un panelista por lo bajo.