Toyota presentó el papamóvil que León XIV usará en Argentina: los detalles La entrega de la unidad, que será utilizada en Buenos Aires, fue formalizada en el concesionario Kansai, donde asistió el Nuncio Apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, en representación de la Santa Sede. Fue fabricado en la planta de Zárate, adaptados con los requerimientos establecidos por el Vaticano. Por Pablo Daniel Olmedo Agregar C5N en









Los representantes de Toyota junto al nuncio

Toyota Argentina presentó uno de los papamóviles que León XIV usará en su visita a Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre. La entrega de la unidad, que será utilizada en Buenos Aires, fue formalizada en el concesionario Kansai, donde asistió el nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, en representación de la Santa Sede. El otro vehículo ya se encuentra en la provincia de Córdoba, custodiado por la Gendarmería Nacional.

Fuentes de la empresa, detallaron a C5N que los papamóviles fueron desarrollados sobre la base de dos Toyota Hilux producidas en la planta industrial de Zárate, provincia de Buenos Aires, y adaptados de acuerdo con los requerimientos establecidos por el Vaticano. Por su parte, aclararon que, debido a las medidas de seguridad, no se revelaron hasta el momento imágenes oficiales de las unidades.

Michael Wallace Banach recibió la llave oficial del papamóvil que León XVI usará en Buenos Aires. Cómo se hicieron los papamóviles de León XIV Toyota detalló que "el trabajo conjunto con distintos actores de su cadena de valor fue fundamental para concretar este proyecto. La adaptación de las Hilux se realizó junto a Vallé Equipamientos, una compañía con 70 años de trayectoria especializada en carrozado y equipamiento vehicular, con sedes en Córdoba y Buenos Aires, certificada por Toyota Motor Corporation en Japón".

Por su parte, Furlong, uno de los socios estratégicos de la empresa en su cadena logística, fue quien estuvo a cargo del traslado de las unidades, bajo estrictos estándares de seguridad y confidencialidad. El concesionario Kansai será quien le brindará soporte logístico durante las actividades en Buenos Aires.

La ceremonia de entrega se desarrolló en las instalaciones del concesionario Kansai, donde representantes de la compañía exhibieron una de las unidades ante el Nuncio Apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, quien participó del encuentro en representación de la Santa Sede.