Brasil le pidió explicaciones a la Argentina por la fuga de Flávio Bolsonaro y escala la tensión

El gobierno de Lula Da Silva convocó a su encargada de negocios, en medio de los avances en la investigación sobre la huida del excandidato presidencial a EEUU, desde la ciudad de Iguazú.

El gobierno de Lula Da Silva convocó a su encargada de negocios en la Argentina, en una nueva escalada de tensión bilateral, y en medio de los avances en la investigación sobre la huida del excandidato presidencial Flávio Bolsonaro a los Estados Unidos, desde la ciudad de Iguazú.

"Hubo una citación a la encargada de negocios en la embajada argentina allí en Brasil, María Cortes, para que brinde explicaciones sobre como fue que la participación de Argentina en el tema de la fuga de Flávio Bolsonaro, vía Iguazú, hacía los Estados Unidos", informó el periodista de C5N , especialista en temas internacionales, Gabriel Michi.

Si bien la información fue dada a conocer este viernes, la citación y presencia de la funcionaria se concretó el jueves. En este marco, Cancillería argentina manifestó que brindarán toda la información que esté disponible por medio de la propia Cortez.

"La reunión fue en la tarde de ayer, duró muy poco tiempo, cerca de media hora. Fue recibida por el jefe del departamento del Mercosur de la cancillería brasileña. Se le solicitó las explicaciones de lo ocurrido en la Argentina y la diplomática se comprometió, en términos genéricos, a aportar toda la información que se le suministre", detalló Michi en el programa De Una.

El presidente Javier Milei confirmó su presencia la próxima semana en España por la Cumbre Iberoamericana , donde podría cruzarse con el mandatario reelecto de Brasil, Luiz Inácio "Lula" da Silva , quien evalúa acudir a la cita en Madrid. El encuentro se daría en plena tensión por el no reconocimiento del libertario al triunfo petista en las urnas y su apoyo a su rival en el balotaje, Flávio Bolsonaro , quien escapó a Estados Unidos a través de Argentina tras la caída en las elecciones.

La XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno se celebrará en la ciudad de Madrid el 4 y 5 de noviembre de 2026, bajo el lema: "Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo". La cita busca fortalecer la cooperación política entre América Latina y la península ibérica, coordinar iniciativas frente a desafíos comunes y establecer una agenda compartida en cuestiones económicas, sociales y ambientales.

La cumbre estará presidida por el rey Felipe VI y se enmarca en el 35° aniversario de la primera reunión de este tipo, celebrada en Guadalajara, México, en 1991. Entre los principales ejes de la edición de este año figuran la sostenibilidad y el medioambiente, la innovación, la inclusión social y las políticas vinculadas con la infancia y la juventud.

La convocatoria también contempla a los representantes de los otros 21 países miembros: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, España, Portugal y Andorra. Entre los nombres mencionados en las informaciones previas sobre la cita figuran el presidente chileno José Antonio Kast, el salvadoreño Nayib Bukele, el paraguayo Santiago Peña y la presidenta peruana Keiko Fujimori. También se ha señalado la posible participación de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.