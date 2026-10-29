29 de octubre de 2026 Inicio
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Tras las suspicacias, el FMI salió a aclarar los "pasos restantes" para el desembolso de u$s900 millones

El organismo informó la aprobación de la tercera revisión del programa en un comunicado donde destacó las políticas macroeconómicas del Gobierno y había dejado entrever condiciones no informadas para que el directorio confirme el envío del dinero a principios de diciembre.

Pablo Daniel Olmedo
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Pablo Daniel Olmedo
Luis Caputo junto a la titular el FMI

Luis Caputo junto a la titular el FMI, Kristalina Georgieva. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó durante la semana la aprobación de la tercera revisión del programa fijado con Argentina. En unos de los puntos del comunicado señalaba que "una vez cumplidos los pasos restantes acordados" se prevé que el directorio de visto bueno para girar el desembolso de u$s900 millones. Este jueves, la vocera el organismo aclaró el tema, que había dejado entrever condiciones no informadas y generaron preocupación y especulación en el arco político económico.

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“Quiero advertir que no debiéramos sobreinterpretar el lenguaje concreto. El lenguaje de los siguientes pasos se refiere a los procesos estándar que seguimos. Siempre, tras llegar a un acuerdo a nivel de personal, hay toda una serie de procesos internos que se tienen que producir dentro del Fondo, hay que finalizar documentos, un proceso de revisión, presentar todo esto al Directorio ejecutivo. A eso nos referimos cuando se habla en la nota de prensa, son los procesos estándar y normales. No quisiera que se sobreinterpretara a qué nos referimos con los pasos", aclaró Julie Kozack en una conferencia donde advirtió por la suba del riesgo país de cara al 2027.

En referencia a la aprobación de la tercera revisión del programa con Argentina, la portavoz referenció que el mismo tiene como objetivo apoyar la desinflación, fortalecer la resiliencia de Argentina y aumentar el crecimiento en el país.

Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva, en las reuniones anuales del FMI en Tailandia.&nbsp;

Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva, en las reuniones anuales del FMI en Tailandia.

"Las autoridades están plenamente comprometidas con el ancla fiscal de un saldo general de cero. Y también se han comprometido a seguir mejorando el marco de política monetaria que apoyará la remonetización de la economía y también ayudará a mejorar la gestión de la liquidez y, lo que es muy importante, la asignación del crédito", detalló la vocera.

En el mismo sentido, explicó: "También se han comprometido a seguir reconstruyendo las reservas internacionales y movilizando financiamiento para cumplir las obligaciones de Argentina".

Qué dijo el FMI sobre el crecimiento de Argentina y una "recesión técnica"

"Sobre crecimiento, lo que puedo decir es que también en las conversaciones que tuvo nuestro equipo con las autoridades argentinas, hubo una comprensión compartida de ampliar las metas de estabilización que se han alcanzado hasta ahora para fortalecer el crecimiento y la creación de empleo", informó el FMI en la conferencia de este jueves.

A posterior, la vocera detalló las cuatro medidas acordadas para "reforzar el crecimiento y ampliar los beneficios del crecimiento en la economía".

  • Profundizar los mercados de capitales hipotecarios: el objetivo del mismo es ampliar el acceso a financiamiento y apoyar la inversión privada.
  • Aumentar la flexibilidad de los mercados laborales: dicha medida fomentará la creación de empleos en el sector privado.

  • Impulsar concesiones de infraestructura

  • Facilitar la ejecución de inversiones estratégicas en el marco RIGI.

"El mensaje general sobre Argentina es mantener el rumbo con políticas sólidas y ampliar las organizadas, seguir con una prudencia macroeconómica y reformas que respalden la inversión, el financiamiento y la creación de empleo. Esto debería ayudar a Argentina a alcanzar la resiliencia y un crecimiento más fuerte y duradero con el tiempo", completó la vocera.

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